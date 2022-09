La inquietante inteligencia artificial que analiza fotos de Instagram y busca en cámaras públicas cómo se hizo

Dries Depoorter es un artista digital belga que ha desarrollado un proyecto que para algunas personas puede resultar inquietante. A partir de fotos de Instagram, Depoorter localiza cómo se hizo esa foto gracias a grabaciones de cámaras públicas de vigilancia.

Tal y como recoge Gizmodo, el proyecto se llama The Follower, y en tan solo diez días ha logrado localizar tanto personas anónimas como influencers de más de 100.000 seguidores.

En primer lugar, Depoorter graba una selección de cámaras en vivo, presumiblemente de YouTube. Luego busca las etiquetas de esas ubicaciones en el feed público de Instagram.

El siguiente paso consiste en que un software de inteligencia artificial se encarga de comparar las fotos de Instagram con las imágenes grabadas para encontrar coincidencias.

Entre los lugares que Depoorter ha rastreado están Times Square, en Nueva York, el Temple Bar de Dublín o la fachada principal del mítico estadio de béisbol Wrigley Field de Chicago.

Depoorter ha lanzado otros proyectos como Die With Me, una app de mensajería que solo se puede usar con menos de un 5% de batería o un reloj que mide el porcentaje de vida que ya has completado.