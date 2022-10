ING, Ikea, Burger King y Vueling: cuatro campañas ganadoras en YouTube

El auge del consumo de los medios digitales ha convertido a YouTube en el medio más efectivo para llegar a todo tipo de audiencias. La forma de ver la televisión ha cambiado y la mayoría de los usuarios, sobre todo los más jóvenes, apuestan por los contenidos digitales dejando de lado los canales convencionales. Son los llamados light TV viewers o espectadores ocasionales. Esta nueva forma de ver la televisión supone un cambio de estrategia publicitaria y esto se refleja en los anuncios que vemos.

Por tercer año consecutivo, los YouTube Works Awards han vuelto a reconocer las mejores creatividades de la plataforma de vídeo en nuestro país. En esta edición, Ikea, ING, Burger King y Vueling se han alzado con el triunfo por su carácter innovador a la hora de incluir YouTube en su estrategia de marketing. Antoni López, de la consultora Kantar, ha analizado para Google las cuatro campañas triunfadoras y resume las claves de su éxito en un artículo publicado en la web de insights de la compañía.

Entre sus principales conclusiones, destaca el éxito de la campaña de verano de la aerolínea Vueling que apostó por la segmentación para llegar a sus clientes a través de microanuncios que reflejaban situaciones muy concretas. Por otra parte, la estrategia de Burguer King para la Eurocopa logró la atención, no solo de quienes ven televisión convencional, sino también de los espectadores esporádicos gracias a la creación de un canal nuevo desde Youtube con youtubers. Ikea, por su parte, apostó por un reality show e ING Direct, por un mix de soluciones. Y en todos los casos lograron el éxito publicitario. Si quieres saber más sobre estas campañas, no te pierdas este artículo publicado en la web de Think with Google.

