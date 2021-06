Limpiar la casa puede ayudar a evadir la mente de las preocupaciones, hay quienes, incluso, lo encuentran relajante y les gusta. Pero barrer y fregar el suelo es una tarea que, aunque necesaria, resulta estresante y agotadora. Por mucho que haya a quienes le guste limpiar, seguro que el tiempo que pierden barriendo lo podrían invertir en terminar ese libro que coge más polvo en la estantería del que puede acumularse bajo el sofá.

Los culpables de que las casas cada vez tengan menos palos de escoba, fregona o mopa que te golpean la cabeza cada vez que abres el armario son los famosos robots aspiradores. Unos gadgets capaces de barrer, fregar y pasar la mopa por todas las superficies de la casa mientras lees en el sofá. Los robots aspiradores aminoran los tiempos de limpieza y son muy efectivos, ya que no dejan sucia ninguna superficie (¡ni alfombras o moquetas!)

Aun sabiendo todo esto, mucha gente no se atreve a dar el paso para comprar un robot aspirador debido a sus elevados precios. Pero muchas veces lo increíble se convierte en cierto y esta vez es gracias a Amazon, ya que te puedes ahorrar ¡150 euros en un Roomba! Así que... ya no existen excusas para pasarte al "lado oscuro" de la tecnología, ese lado en el que no existe el polvo ni la suciedad. El ofertón de Amazon es un robot aspirador Roomba 671 conectado a wifi por solo 199 euros y con la garantía de que iRobot tiene más de 30 años de experiencia en robótica e innovación con más de 30 millones de robots para el hogar vendidos en todo el mundo.

Roomba 671 funciona con un asistente de voz que limpiará la casa cuando escuche tu voz. Amazon

¿Por qué elegir este modelo?

Las razones para decantarte por este modelo, y no por otro, son muchas, pero una pequeña selección podrá ayudarte a no dejar escapar esta oferta de Amazon.

Experiencia en robótica. iRobot tiene más de 30 años de experiencia en robótica e innovación con más de 30 millones de robots para el hogar vendidos en todo el mundo.

iRobot tiene más de 30 años de experiencia en robótica e innovación con más de 30 millones de robots para el hogar vendidos en todo el mundo. Sistema de limpieza en tres fases . El sistema de limpieza en tres fases atrapa la suciedad, el polvo y restos hasta de las alfombras.

. El sistema de limpieza en tres fases atrapa la suciedad, el polvo y restos hasta de las alfombras. Se adapta a ti. Roomba 671 aprende tus hábitos de limpieza y te sugiere horarios que se adaptan a ti. También te hace recomendaciones que no hubieses tenido en mente como, por ejemplo, una limpieza extra durante la temporada de alergias.

Roomba 671 aprende tus hábitos de limpieza y te sugiere horarios que se adaptan a ti. También te hace recomendaciones que no hubieses tenido en mente como, por ejemplo, una limpieza extra durante la temporada de alergias. Funciona con un asistente de voz. Gracias a la compatibilidad con los asistentes de voz de Google y Alexa, Roomba 671 limpia tu casa con solo escuchar tu voz.

Gracias a la compatibilidad con los asistentes de voz de Google y Alexa, Roomba 671 limpia tu casa con solo escuchar tu voz. ​Dos cepillos multisuperficie. Los cepillos multisuperficie atrapan todo desde pequeñas partículas de polvo hasta restos de mayor tamaño en alfombras y suelos duros.

