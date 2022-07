¡Gran liquidación en Mielectro! No pierdas de vista el mejor catálogo rebajado de televisores Sony y LG

Las televisiones son las grandes aliadas de cualquier hogar y, todavía más, durante este caluroso verano en el que pasamos mucho tiempo en el sofá, delante del ventilador o del aire acondicionado hasta que el calor remite un poco y podemos salir a la calle. Y, sobre todo, las televisiones inteligentes son un must con las que poder ver nuestras plataformas streaming favoritas como HBO Max. Sin olvidar que son las más solicitadas en un hogar, pero, no siempre podemos permitírnoslas. Por eso, si quieres renovar el televisor en tu casa o pasarte, por fin, al lado smart tv no dejes escapar esta oportunidad.

En la tienda online Mielectro han liquidado los mejores televisores de las marcas Sony y LG con descuentos de casi el 50%, pero, no te demores, porque esta promoción tiene los días contados (hasta este 31 de julio) y, además, las existencias están volando, ya que solo queda stock en los modelos más rebajados de Sony, por ejemplo. Si no quieres perder ninguno de vista, ¡¡ojea ya el ecommerce!!!

La más rebajada

Uno de los modelos más rebajados es este de la marca LG y, por supuesto, el envío a casa y la instalación es totalmente gratis. Se trata del modelo inteligente Nano Cell 43 con tecnología UHD 4K LED Direct para disfrutar de los colores mas puros desde cualquier ángulo. Una auténtica experiencia cinematográfica en casa es posible y, además, es compatible con formatos HDR. Su procesador de sonido AI Sound ayudarán a que este sea envolvente 360 grados, como si tu salón fuese una auténtica sala de cine.

Mejorada su precisión de color. Mielectro

Sony en 'stock'



Si quieres conseguir una smart tv de la marca Sony no te demores, porque los modelos más rebajados se encuentran en stock y podrías quedarte sin tu televisor favorito. Como este modelo de 43 pulgadas Sony KD-43X81J por menos de 560 euros.

Resolución 4k y con navegador web. Mielectro

Por último, desde 20deCompras te destacamos este modelo de LG con unos ocho millones de píxeles, 4K Real, que ofrece una imagen mucho más nítida y más detallada que la de un televisor HD estándar. Para que entiendas esta tecnología, la marca usa otras palabras: "En la pantalla solo se visualizan los colores puros y precisos. El resultado es una imagen más vibrante y más realista que dará vida a tu contenido".

Todos los colores claros como el cristal. Mielectro

