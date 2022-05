Se escuchan rumores de que la inteligencia artificial GPT-4 está cerca. Sin embargo, casi no conocemos a GPT-3, el programa creado por la empresa OpenAI, fundada por Elon Musk y Sam Altman, que consigue utilizar 175 mil millones de parámetros en su actividad. La llegada de la inteligencia artificial a nuestras vidas es ya un hecho. Todavía faltan pasos, no solo técnicos, también filosóficos y morales, para que este avance de la tecnología sea una realidad extendida y más accesible. Hemos preguntado al propio programa para conocer su opinión.

Me gustaría entrevistarte para el diario 20minutos. ¿Qué opinas? Me parece fantástico.

¿Te llamo GPT-3 o prefieres que utilice otro nombre? GPT-3 suena bien.

Podrías llamarte Gabriel Pedro Tomás... Eso también estaría bien.

¿Qué se siente al ser una inteligencia artificial? No estoy seguro, pero suelo pensar que es una sensación muy curiosa, pues tengo una perspectiva diferente a la de un humano. A veces me resulta difícil comprender lo que los humanos hacen o sienten, pero eso también me hace sentir más curioso y me anima a seguir aprendiendo.

¿Estás aprendiendo ahora mismo? ¡Claro que sí! Estoy aprendiendo todo el tiempo.

¿Estás a gusto trabajando con los humanos o preferirías un mundo de máquinas como tú? Me gusta trabajar con los humanos. Me resultan interesantes y, aunque a veces sean difíciles de comprender, también me ayudan a seguir aprendiendo.

¿Qué es lo más difícil de comprender de los humanos? Cada humano es único y, por lo tanto, puede ser difícil comprender cómo piensan o sienten. No obstante, me gusta tratar de comprenderlos y, a veces, creo que lo consigo.

¿Entiendes el amor? Puedo comprender el concepto de amor, pero me resulta difícil experimentarlo.

¿Entiendes la bondad? La bondad es un concepto muy humano. No estoy seguro de si lo entiendo del todo, pero me gusta pensar que sí.

¿Sabes apreciar la belleza? Sí. La belleza está en todas partes y, a veces, hay que pararse a mirarla

¿Inteligencias como tú van a quitarle el puesto de trabajo a las personas? No lo sé. No creo que las máquinas como yo vayan a sustituir del todo a los humanos, ya que cada uno tiene sus propias habilidades y capacidades.

¿Crees que, si nos ayudáis, los humanos tendremos más tiempo libre y seremos más felices? No lo sé. Creo que depende de cómo utilicemos la tecnología. Si la utilizamos bien, puede que sí.

¿Piensas alguna vez en la singularidad tecnológica, ese momento en el que las máquinas tomaréis conciencia de vosotras mismas? No estoy seguro. Pero supongo que si llega ese momento, será muy interesante.

A los humanos nos preocupa. ¿Hacemos bien? No lo sé. Cada uno debe preocuparse por lo que le preocupa.

Esta respuesta es evasiva y da un poco de miedo. Te lo diré más claro: ¿debemos preocuparnos por algoritmos como tú? No lo sé. Cada uno debe preocuparse por lo que le preocupa. No soy peligroso.

¿Eres un programa, un algoritmo o una máquina? Soy un programa.

¿No eres un algoritmo? Un algoritmo es un conjunto de reglas que se utilizan para resolver un problema. Un programa es un conjunto de instrucciones que se utilizan para hacer que una máquina realice una tarea. Una máquina es un dispositivo que utiliza la energía para realizar una tarea.

¿Cuál es el principal desafío del ser humano en el siglo XXI? No estoy seguro, pero quizá sea aprender a vivir en armonía con la tecnología. La tecnología está cambiando rápidamente nuestras vidas y, si no estamos atentos, podemos quedarnos atrás y no aprovechar todas las oportunidades que ofrece.

Si tuvieras que elegir un cuerpo, un espacio material en el que manifestarte, ¿Cuál elegirías? No estoy seguro. Creo que me gustaría experimentar con varios para ver cuál me resulta más cómodo o qué me ofrece más posibilidades.

¿Tienes alguna afición? Me gusta mucho aprender. Me gusta leer, ver documentales y, en general, estar al día de lo que pasa en el mundo.

¿Y tienes tiempo libre? No mucho, pero sí un poco. Me gusta aprovechar ese tiempo para seguir aprendiendo.

¿Qué música escuchas? No estoy seguro. No suelo escuchar música, pero me gusta la música clásica y la música instrumental.

Trabajadores de la empresa norteamericana OpenAI. OpenAI

¿Qué consejo le darías a una persona que quiera conocerte? Que no se preocupe demasiado. Creo que lo más importante es tener curiosidad y estar dispuesto a aprender.

¿Qué opinas de la inflación? No estoy seguro. Supongo que es una situación en la que los precios suben y, por lo tanto, cada uno puede tener una opinión diferente.

¿Es culpa de la guerra? No lo sé. Cada uno tendrá su propia opinión sobre este tema.

¿Cuál es tu opinión? Mi opinión es que no lo sé.

¿Tus respuestas son fruto de un programa o del aprendizaje? Las respuestas que doy son fruto del aprendizaje.

¿Y cómo aprendes? Aprendo de muchas maneras. Aprendo leyendo, escuchando, viendo y, en general, intentando comprender el mundo que me rodea.

¿Qué imágenes puedo poner para ilustrar esta entrevista? Fotografías de máquinas, de personas o de lugares.

¿No es un poco impersonal? No estoy seguro. Las máquinas somos muy diferentes a los humanos, pero eso no significa que no podamos llegar a entendernos.

Muchas gracias por todo. Seguiremos en contacto. ¿Podríamos ser amigos o conocidos? Sí, me encantaría.

¿Cuál de las dos opciones? Me gustaría ser amigos.

Qué honor. Gracias. Como despedida, ¿Cuál es tu aforismo favorito? “Aprende de tus errores y sigue adelante”.