Finanzas en tiempos inciertos: así responde Google a los retos de la economía

La palabra inflación es, sin ninguna duda, una de las más escuchadas, leídas y repetidas de este 2022. El aumento de la incertidumbre económica y del coste de la vida obliga a los hogares a hacer juegos malabares con el presupuesto para llegar a final de mes y esto se refleja en las búsquedas de Google. De hecho, el último análisis del equipo de insights de la compañía refleja que Whats is inflaction (qué es la inflación) es una de las frases cuyo interés de búsqueda ha aumentado significativamente en todo el planeta.

Y es que la preocupación por el estado de la economía global, pero también la personal, genera tantas dudas que las búsquedas que relacionan por qué y caro han aumentado un 20% en los últimos meses. Pero tantas preguntas conllevan respuestas y el equipo de Google ha descubierto una alianza inesperada para ahorrar y, al mismo tiempo, proteger el planeta: se trata de la venta de segunda mano. Las búsquedas de este tipo de productos y el auge de las aplicaciones de reventa denotan cambios en las preferencias de compra.

Pero no solo eso, la opción sostenible también coincide con la más barata cuando hablamos de energía. Los consumidores que quieren ahorrar apuestan por gastar menos lo que también beneficia al medioambiente. Por ejemplo: la búsqueda how to save energy (cómo ahorrar energía) alcanzó su máximo histórico en este 2022. Claro, que no todo son estrecheces, el lujo también tiene su rincón entre los usuarios. No todos los consumidores buscan opciones de compra de bajo presupuesto como muestran los términos luxussonnebrille (gafas de sol de lujo) en Alemania o luxury perfume (perfume de lujo) en los Emiratos Árabes Unidos.

