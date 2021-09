Windows 11 se lanza el 5 de octubre: estos son los ordenadores que obtendrán primero el sistema operativo

Microsoft acaba de anunciar la fecha oficial de lanzamiento de la próxima generación de su sistema operativo para PC: comenzará a implementarse a través de una actualización gratuita a partir del 5 de octubre. Además, Windows 11 también podrá obtenerse preinstalado en una amplia variedad de equipos nuevos.

Sin embargo, en esta fecha, la compañía comenzará el despliegue gradual en los ordenadores con Windows 10 que cumplan con los requisitos necesarios. Lo que significa que es posible que tu PC no tenga la opción de actualizarse desde el primer día.

En una publicación de blog que anunciaba la fecha de lanzamiento, el jefe de marketing de Windows, Aaron Woodman, afirmaba que “primero se ofrecerá la actualización a los nuevos dispositivos elegibles”. Para sacarte de dudas, los equipos que obtendrán primero el sistema operativo son:

Acer Swift 5

Acer Swift X

Asus Zenbook Flip 13 OLED

Asus Zenbook 14

Alienware X15

Alienware X17

Dell XPS 13

HP Spectre x360 14

HP Envy x360 15

Lenovo Yoga 7

Microsoft Surface Pro 7

Microsoft Surface Laptop 4Lenovo Yoga Slim 7i Pro

Samsung Galaxy Book Pro

Samsung Galaxy Book Pro 360

Windows 11 continuará implementándose en dispositivos compatibles hasta mediados de 2022 y, siguiendo con el post de Woodman, Microsoft tendrá en cuenta “la elegibilidad del hardware, las métricas de confiabilidad, la antigüedad del dispositivo y otros factores que afectan la experiencia de actualización” al determinar qué dispositivos priorizar durante el lanzamiento.

¿Cómo saber si ya está lista la actualización de Windows 11 para mi ordenador?

Windows Update aparecerá para avisarte cuando tu ordenador pueda instalar la actualización. No obstante, si estás muy impaciente, puedes ir chequeándolo haciendo clic en ‘Configuración’, después pinchar en ‘Windows Update’ y luego seleccionar ‘Buscar actualizaciones’ para ver si tu PC está listo.

Además, Microsoft se está preparando para lanzar una nueva aplicación PC Health Check, actualmente disponible para Windows Insiders, para que todos los usuarios de PC verifiquen la elegibilidad de Windows 11 de sus máquinas.

Requisitos mínimos para poder instalar Windows 11

Estos son los requisitos básicos para instalar Windows 11 en un PC. Si tu ordenador no cumple con ellos, posiblemente no podrás instalar el nuevo sistema operativo de Microsoft. Para asegurarte de si es o no compatible, como decíamos más arriba, puedes usar la aplicación PC Health Check.

Procesador: 1 gigahercio (GHz) o más rápido con 2 o más núcleos en un procesador compatible de 64 bits o sistema en un chip (SoC)

RAM: 4 gigabytes (GB)

Almacenamiento: dispositivo de almacenamiento de 64 GB o más

Firmware del sistema: UEFI, capacidad de arranque seguro

TPM: módulo de plataforma segura (TPM) versión 2.0

Tarjeta grafica: compatible con DirectX 12 o posterior con controlador WDDM 2.0

Monitor: pantalla de alta definición (720p) de más de 9” en diagonal, 8 bits por canal de color

Conexión a Internet y cuentas de Microsoft: la edición Windows 11 Home requiere conectividad a Internet y una cuenta de Microsoft para completar la configuración del dispositivo en el primer uso. Para todas las ediciones de Windows 11 se requiere acceso a Internet para realizar actualizaciones y para descargar y aprovechar algunas funciones. Se requiere una cuenta de Microsoft para algunas funciones.

La compañía tecnológica avisa, además, de que “a lo largo del tiempo puede haber requisitos adicionales para las actualizaciones, así como requisitos para activar funciones específicas dentro del sistema operativo”.

