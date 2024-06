La historia de amor entre Apple y Meta termina antes de empezar: por qué en Cupertino no quieren la IA de Zuckerberg

Las grandes tecnológicas Meta y Apple podrían colaborar juntas para incorporar funciones de inteligencia artificial generativa en los dispositivos de la manzana mordida, según informó The Wall Street Journal el pasado domingo 23 de junio. Este diario apuntaba que la empresa de Mark Zuckerberg integraría sus capacidades de IA en Apple Intelligence, el proyecto interno de inteligencia artificial generativa que Apple anunció en la Conferencia Mundial de Desarrolladores a principios de mes.

Sin embargo, el periodista Mark Gurman revela en su boletín Power On que se esta iniciativa no podría darse, debido a que, hace meses, la compañía de Cupertino rechazó la propuesta de Meta Platforms para incorporar sus modelos de IA. ¿El motivo? Básicamente, Apple considera que la firma de Zuckerberg no ofrece prácticas de seguridad estrictas.

Por lo tanto, tras darle negativas a Meta, The Wall Street Journal indica que la marca de la manzana mordida se habría fijado en las oportunidades que ofrecen los modelos con IA de Anthropic y Perplexity, con quienes habría iniciado conversaciones para llevar su tecnología a Apple Intelligence. Además, la asociación con Anthropic consistiría en el desarrollo y uso del chatbot, mientras tanto, sobre la colaboración con Perplexity aún no se ha anunciado ninguna novedad.

Por otro lado, Guarman añade que el rechazo se produjo en marzo, cuando Apple ya había empezado a negociar un acuerdo para utilizar los servicios de Gemini y ChatGPT.

Qué es Apple Intelligence

Apple hizo oficial el lanzamiento de Apple Intelligence en la conferencia anual Worldwide Developers Conference (WWDC, por sus siglas en inglés) de este año. Según la compañía de Cupertino, este nuevo sistema de inteligencia personal para el iPhone, iPad y Mac combina "la potencia de los modelos generativos con el contexto personal para ofrecer una experiencia increíblemente útil y relevante para cada usuario", además, se integra con iOS 18, iPadOS 18 y macOS Sequoia.

Sin embargo, esta inteligencia artificial no será universal a todos los modelos, debido a que solo estará disponible en los dispositivos iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPad y Mac con el chip M1 o posterior. Por lo tanto, los usuarios que tengan modelos posteriores a los aparatos eléctricos mencionados no podrán usar dicha tecnología, debido a que la interferencia de modelos de lenguaje es "increíblemente costosa" desde el punto de vista computacional y la ejecución de esta IA sería tan lenta que "no sería útil".

Se retrasa la llegada de Apple Intelligence

La compañía de Tim Cook anunció el pasado 24 de junio que retrasa el lanzamiento de Apple Intelligence en la Unión Europea (UE) por razones regulatorias: "Las incertidumbres regulatorias provocadas por la Ley de Mercados Digitales dificultan el despliegue de las funciones en la UE". Por lo tanto, "no creen" que puedan introducirlas este año en los países miembros.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las últimas noticias sobre tecnología.