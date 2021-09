Amazon, demandada por las empresas chinas que expulsó por reseñas falsas: aseguran que sabía lo que hacían

Algunas empresas chinas han presentado una demanda colectiva contra Amazon después de que se prohibiesen en la plataforma de e-commerce por las reseñas pagadas. Esta medida se implementó a mediados de septiembre como un paso más en la lucha contra las valoraciones falsas.

Entre las compañías demandantes están Sopownic, Slaouwo, Deyixun, Cstech, Recoo Direct, Angelbliss y Tudi. Estas alegan que su intención es recuperar los fondos “que Amazon está reteniendo ilegal e indebidamente”.

Estas empresas no niegan en ningún caso haber quebrantado la política de Amazon, ya que la plataforma prohíbe las “revisiones incentivadas” desde 2016. No obstante, afirman que la compañía está quedándose con “varios cientos de miles de dólares” de las ganancias que habían declarado.

Sin embargo, según el Acuerdo de Soluciones Empresariales de Servicios de Amazon, la plataforma de comercio electrónico reserva el “exclusivo criterio” a decidir si retener o no los fondos de las empresas que violan sus políticas.

Pese a ello, las compañías asiáticas detallan que Amazon está a cargo de la distribución. Esto quiere decir que Amazon sabía que las empresas estaban dando tarjetas de regalo a los clientes que publicaban reseñas positivas.

Sobre esto, Ian Carlos Campbell en The Verge da su opinión: “El hecho de que antes estuvieran más relajados no significa que ahora pierdan el derecho a ser estrictos. Es fácil simpatizar con estas empresas, pero su experiencia también es la realidad de construir un negocio en una plataforma que no es de su propiedad”.

Las empresas afectadas por el endurecimiento de Amazon

Amazon prohibió permanentemente más de 600 marcas chinas en 3000 cuentas de vendedores diferentes en su plataforma a mediados de este mes.

La razón por la que Amazon comenzó a tomar medidas después de años sin actuar se debe en gran parte a los informes de Nicole Ngyuyen en The Wall Street Journal. En ellos, se explicaba el modus operandi de algunas compañías chinas de ofrecer tarjetas regalo a cambio de reseñas.

