Apple amenaza con despedir a un empleada por un vídeo viral en TikTok

The Verge señala que Apple amenaza con despedir a una empleada que publicó un vídeo con consejos básicos de seguridad del iPhone en TikTok.

La 'víctima' es Paris Campbell, además, indica para el mismo medio de comunicación que "le dijeron que violó la política de la empresa al identificarse como empleada de Apple y publicar sobre temas relacionados con la compañía".

La política de redes sociales de Apple advierte a los trabajadores que no compartan información confidencial, no obstante, no prohíbe específicamente que los empleados comenten la tecnología incorporada en los dispositivos.

La semana pasada, Campbell respondió a otro usuario de TikTok que había perdido su iPhone en el festival de Coachella, aunque después empezó a recibir mensajes de texto amenazantes que decían que su información personal se vendería en el mercado negro a menos que quitara el iPhone de su ID de Apple.

"Tu teléfono es en realidad inútil para ellos, y tú eres la única persona que puede salvarlo, y te sugiero que no lo hagas", dijo Campbell en su vídeo de respuesta. Dicho vídeo se volvió viral y acumuló cinco millones de visitas en aproximadamente 24 horas.

La empleada recibió una llamada de un gerente, diciéndole que eliminara el vídeo o estaría sujeta a medidas disciplinarias como el despido (aunque todavía no lo han hecho).

Campbell publicó un segundo vídeo titulado 'querido Apple', donde reveló que era una empleada de la compañía y sigue a la espera de su posible despido: "En realidad, nunca me identifiqué como empleada de Apple hasta este vídeo. Sin embargo, lo curioso es que, después de revisar las políticas de redes sociales, en ninguna parte dice que no puedo identificarme como empleado de Apple públicamente, solo que no debo hacerlo de una manera que haga quedar mal a la empresa".

The Verge apunta que "Campbell dice que sus vídeos no contienen ninguna información que no esté disponible públicamente", añadiendo una afirmación de la trabajadora: "creo que la respuesta de Apple contrasta directamente con la forma en que nos representamos a nosotros mismos como empresa en términos de decirle a la gente que piense diferente, innove y proponga soluciones creativas".

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las últimas noticias sobre tecnología.