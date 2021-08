Con el fin de las vacaciones de verano, la vuelta a la rutina se convierte también en un regreso a los ‘gadgets’ tecnológicos. Para aquellos que teletrabajan o incluso si no lo haces, contar con un ordenador portátil de calidad se ha convertido en algo indispensable en el siglo XXI. Las videoconferencias, las series en streaming, las compras online… el creciente uso de Internet impulsado por la pandemia ha propiciado cambios en nuestros hábitos tecnológicos y, con ello, el aumento en la venta de ordenadores.

Decantarse por uno u otro no es tarea fácil. Debemos tener en cuenta el propósito para el que lo adquirimos, así como características relacionadas con la pantalla, el procesador (CPU), la tarjeta gráfica, RAM o la capacidad de almacenamiento, para asegurarnos una buena compra. Otros factores a considerar son la garantía que se nos ofrece tras la compra y, cómo no, el precio que nos piden por el producto. En Amazon puedes encontrar ofertas de primeras marcas que no te dejarán indiferente. Sigue leyendo para descubrir algunas propuestas que desde 20deCompras hemos seleccionado para ti.

Ordenadores para un buen inicio de curso

- Acer Chromebook 311, ordenador portátil Chrome OS. La calidad Acer y el nuevo sistema operativo de Google se unen en este portátil con pantalla de 11.6" HD ComfyView LCD de 1366x768 pixeles. Incluye procesador MTK MT8183 (8C/8T, 2.00GHz), memoria RAM de 4GB y almacenamiento de 32GB, para acceder a tus documentos en la nube o llevarlos contigo a donde vayas. Con tarjeta gráfica integrada UMA Graphics y autonomía de 15 horas, podrás utilizar todas las aplicaciones de Google para una productividad ilimitada sin temor a los virus, gracias a la protección contra malware integrada. Con 5 estrellas y el sello Amazon’s Choice, se vende ahora con descuento por 259 euros. ¡Hazte con él!

Acer Chromebook 311, ordenador portátil 11" HD en color negro Amazon

- Lenovo IdeaPad 3, ordenador portátil y de sobremesa. Con pantalla de 15.6" full HD anti reflejos (1920x1080 píxeles) y procesador Intel Celeron N4020 (2C / 2T, 1.1 / 2.8GHz, 4MB), es una gran opción para conseguir justo el rendimiento que necesitas. Incluye memoria RAM de 8GB y almacenamiento de 256GB ampliables hasta 512GB. Su tarjeta gráfica integrada Intel Iris Xe Graphics 600 y Dolby Audio te permitirán ver series, películas y vídeos con la mejor resolución, estés donde estés gracias a su diseño ultraligero. Con 14 horas de autonomía, lo puedes encontrar rebajado en Amazon por 298 euros con envío gratis. ¡Que no te lo quiten!

Lenovo IdeaPad 3, ordenador portátil 15.6" FullHD en color negro. Amazon

- Apple MacBook Air 2020, ordenador portátil con chip M1. Lleva el rendimiento a otro nivel gracias al chip M1 de Apple, la CPU con ocho núcleos, GPU con gráficos hasta cinco veces más rápidos y aprendizaje automático con hasta 18 horas de autonomía. Cuenta con pantalla retina de 13,3 pulgadas con gama cromática amplia (P3) para conseguir un nivel de detalle increíble, memoria de 8GB para un manejo fluido y hasta 2 TB de almacenamiento SSD. Perfecto para el día a día, disfrutar de la calidad Apple te costará ahora casi 100 euros menos: puedes conseguir este MacBook Air por solo 1.049 euros en vez de 1.130, financiables en 24 meses. ¡Aprovecha la oferta!

Apple MacBook Air 2020, ordenador portátil con chip M1 de Apple. Amazon

Accesorios que no pueden faltar

Un buen regreso de las vacaciones requiere de accesorios útiles con los que completar tu arsenal tecnológico. Ahora toca cambiar la cámara de acción con la que captaste los momentos más divertidos del verano por ‘gadgets’ para volver al día a día con comodidad. Para tus videollamadas, clases online o de camino a la oficina, los auriculares inalámbricos de JBL pueden ser tu mejor opción ¡y más si están a mitad de precio! También puedes optar por hacerte con el Echo Dot de 3ª generación que triunfa en Amazon por un 20% menos. Ahora puedes probarlo y devolverlo en 30 días por tu dinero si no te convence. ¡Corre, están volando!

Echo Dot (3.ª generación), altavoz inteligente con Alexa y diseño en varios colores. Amazon

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.