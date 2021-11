Estos son los altavoces inalámbricos más baratos y mejor valorados de Amazon (¡desde 14 euros!)

Ya lo dijo el filósofo Friedrich Nietzsche: "Sin música, la vida sería un error". Error es también no aprovechar las ofertas del Black Friday de Amazon. Y es que, todos alardeamos de ser aquellos que llevamos la música a todos los lados, y puede que sea verdad gracias a los auriculares inalámbricos, pero hay momentos en los que necesitamos que la música se escuche a todo volumen. Quién no ha tenido una sobremesa familiar que se hubiese amenizado gracias a un altavoz inalámbrico, quién no ha querido poner notas románticas a una cena en el jardín, quién no ha llegado a una fiesta en la que no había música....

Por estas razones, y por muchas más que, seguro, se te ocurren, nunca será una mala idea hacerse con un altavoz inalámbrico. Aunque, desde 20deCompras sabemos que muchas veces nos resistimos a comprar algo por el precio. Por eso, hemos querido adelantarte la navidad (ahora que se puede adelantar, gracias a los descuentos del Black Friday) y hemos escogido tres altavoces bluetooth que cuestan menos de 30 euros (uno menos de 14) y poseen muchas valoraciones positivas en la web del gigante de las compras online (un modelo más de 67.000 opiniones).

Top 3 en altavoces inalámbricos

Energy Sistem Speaker FS1 es el más barato de la lista, ya que está disponible en Amazon ahora por menos de 14 euros. Pero que el precio no te engañe, es 'bluetooth' 5.0, tiene ranura para 'MicroSD', para MP3 y tecnología 'True Wireless' para que puedas duplicar su potencia. Su diseño cilíndrico y colores básicos hace que sea sencillo trasportarlo y, no menos importante, combine con cualquier situación. Por último, puedes usarlo con tranquilidad porque su batería se recarga rápido y dura 12 horas ininterrumpidas.

El altavoz inalámbrico más económico. Amazon

Altavoz inalámbrico Anker SoundCore 2. Os presentamos al mejor valorado por los usarios de Amazon. Posee más de 67.200 valoraciones positivas de usuarios, por lo que ha conseguido la etiqueta 'Amazon Choice' que el 'ecommerce' otorga a aquellos productos que destacan por su alta puntuación y con el mejor precio disponible para su envío inmediato. Puede ser tuyo por 30 euros, ya que por el Black Friday está rebajado un 35%.

El favorito de Amazon. Amazon

Anker Soundcore Mini 3. Y por menos de 27 euros tenemos disponible también en Amazon otro de los favoritos de la marca Anker. Pequeño y elegante para llevar contigo a cualquier fiesta que quieras. "Una fiesta en tu bolsillo", como lo describen en la plataforma. Consigue 360° de música para tus oídos comprimidos en 'bluetooth speaker', un altavoz más pequeño que una taza de café. Lo mejor: ¡es resistente al agua!

Pequeño, potente y resistente al agua. Amazon

