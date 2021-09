Este mensaje de la Seguridad Social podría llegarte próximamente a tu correo

Es habitual en los últimos tiempos que nos lleguen mensajes a nuestro correo electrónico o al teléfono móvil de conocidas empresas con las que hemos tenido o no relación solicitándonos nuestros datos personales o la confirmación de nuestro número de cuenta. Por regla general, siempre hay que desconfiar de estos mensajes, aunque en ocasiones imitan a la perfección el logo corporativo de las empresas que nos hacen dudar.

Este hecho, cada vez más frecuente, obliga en ocasiones a las instituciones, entidades y organismos oficiales a lanzar por sus diferentes canales de comunicación informaciones concretas cuando van a comunicar algo de vital importancia para un determinado colectivo.

La Tesorería está enviando un correo informativo a todos los #autónomos en materia de adeudos y cargos en cuenta. El remitente es noreply@seg-social.es. No es un fraude. pic.twitter.com/IN63bV0E2t — Información TGSS (@info_TGSS) September 30, 2021

Este jueves lo ha hecho la Seguridad Social a través de la cuenta de Twitter de la Tesorería General a raíz de un correo informativo que ha mandado relacionado con el tema de adeudos y cargos, donde advierten de que la información te llegará a tu cuenta de correo electrónico desde el remitente noreply@seg-social.es.

Para evitar ser víctima de un fraude a través de correo electrónico o mensaje de texto, existen una serie de premisas básicas, como evitar abrir mensajes de personas desconocidas, tener cuidado a la hora de acceder a los enlaces web que están incorporados en el cuerpo del mensaje y no descargar los documentos adjuntos o no acceder a cualquier página o red social desde conexiones WiFi públicas o dispositivos públicos. Además, si el enlace web no tiene el certificado ‘https’ o no corresponde a una página conocida, es recomendable que no hagas click.