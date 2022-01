Este 2022 rompe con los cables que te atan y pásate al lado ‘bluetooth’

Los propósitos de año nuevo no se acaban cumpliendo o, al menos, no todos. No eres el único al que le pasa, lo cierto es que es algo común en todo el mundo. Pero en este 2022, hay algo que sí que puedes cumplir: romper con todo aquello que te ata. Se acabó eso de pagar por algo que no utilizas solo por compromiso, se terminó el aguantar las humillaciones de ese amigo día tras día o las buenas caras con una persona que no deja que te desarrolles al cien por cien. El 2022 puede ser el año de romper con esos cables que nos amarran.

En relación a esto, todos sabemos que hay unos cables que atan y molestan mucho, que son cada vez menos prácticos, sobre todo en invierno, y que hace tiempo que quieres romper. Nos referimos a los cables de tus auriculares. Es hora de que te pases al lado buetooth y no vuelvas a estar atado, sino que puedas moverte por la ciudad con libertad, hacer deporte con comodidad y vivir tu vida como un auténtico musical. En 20deCompras te aconsejamos que lo hagas hoy para aprovechar estas ofertas de año nuevo en Amazon.

Que la Navidad necesita música y el año nuevo propósitos rompedores ya lo sabemos, pero, ¿por qué elegir este modelo de Vinelly disponible y rebajado en Amazon? La razón es que es uno de los modelos de auriculares inalámbricos más económicos, ya que cuesta menos de 20 euros, y poseen un sonido nítido, cancelación de ruido externo y ¡son impermeables! No te lo pienses más, con una sola carga podrás escuchar hasta 7 horas sin descanso.

Los más modernos. Amazon

Otro modelo de 20 euros

Si prefieres la marca Xiaomi, tienes disponibles en Amazon otros auriculares inalámbricos por solo unos céntimos más, que también arrasan por su calidad-precio. Se trata de los auriculares Redmi, que están equipados con los chips bluetooth de nueva generación. Estos ayudan a que la velocidad de transferencia de datos sea de hasta dos veces más rápida que la generación anterior.

Calidad-precio probada. Amazon

