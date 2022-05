En busca de experiencias de navegación seguras y accesibles: así trabaja Google por la privacidad

Miles de millones de personas usamos las aplicaciones móviles de Chrome y Android para trabajar, comprar o relacionarnos. La aceleración digital de los últimos años ha aumentado nuestra preocupación por la privacidad. ¿Qué pasa con nuestros datos? Esperamos que las empresas los traten de forma responsable por eso Google ha convertido en una de sus prioridades la búsqueda de soluciones que protejan a los usuarios y, al mismo tiempo, ofrezcan a las empresas las herramientas que necesitan para crecer.

El vicepresidente de Gestión de Android de Google, Anthony Chavez, explica en este artículo que la compañía va a implementar la iniciativa Privacy Sandbox en Android para reforzar la protección a los usuarios, y también, avanza algunas soluciones para dejar de usar cookies de terceros. De esta forma, los desarrolladores podrán contactar con su audiencia de forma efectiva respetando su privacidad y nosotros podremos seguir usando nuestras aplicaciones favoritas de forma gratuita.

Pero no todo es hablar del futuro, los usuarios de Android podemos gestionar algunos aspectos de nuestra privacidad estableciendo o eliminando la ID de publicidad o desactivando la opción de anuncios personalizados. Android 12, por ejemplo, incluye un panel específico para que sepamos cuándo acceden a nuestros datos, pero esto no es suficiente. Por eso, Chavez avanza una actualización de Google Play con novedades en cuanto a la protección de datos. Si quieres saber todo lo que la compañía tiene preparado para mejorar sus estándares de privacidad y hacia dónde se encamina la plataforma en los próximos años sigue leyendo este interesante artículo de Think with Google.

