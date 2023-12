Las empresas de inteligencia artificial ofrecen ya el servicio de recrear a seres queridos fallecidos e interactuar con ellos

Un episodio de la segunda temporada de la aclamada serie de ciencia-ficción Black Mirror trata de una chica que pierde a su pareja en un accidente, y la reemplaza por una copia de él generada por una inteligencia artificial.

Ese capítulo, Be Right Back, se estrenó hace más de 10 años, pero ahora, la base sobre la que se sustenta se ha hecho casi realidad. Y es que ya existen en empresas que ofrecen este servicio: apodada 'tecnología del duelo' o 'nigromancia digital', un número creciente de compañías emergentes ofrecen servicios que prometen mantener vivos para siempre los recuerdos de los seres queridos perdidos.

Tal y como recoge el Daily Mail en un reportaje, al aprender de secuencias de vídeo, fotografías y otro material, como publicaciones en redes sociales y mensajes de texto, la IA puede recrear una versión de un individuo que se ve, habla o interactúa como la persona real.

La gama de tecnología para el duelo abarca desde simples chatbots hasta sofisticados avatares que imitan la apariencia y el sonido del difunto.

En la vida real, el despliegue de la tecnología para el duelo está planteando cuestiones éticas y dividiendo opiniones. Quienes han aprovechado estos nuevos servicios dicen que ofrecen una forma valiosa de preservar y transmitir recuerdos y detalles de vidas que de otro modo serían olvidados.

También dicen que pueden brindar comodidad a quienes los usan de la misma manera que lo haría hojear un álbum de fotos o mirar un vídeo casero.

Pero entre las preocupaciones sobre la nueva tecnología está la de que, para maximizar las ganancias, las empresas tecnológicas hagan que sus ofertas sean lo más 'adictivas' posible, de modo que a los familiares en duelo se les pueda cobrar una y otra vez por ver a sus seres queridos fallecidos, en lugar de simplemente pagando una tarifa fija.

También hay voces que advierten de que el realismo de los avatares puede hacer que sea más difícil para los deudos aceptar su pérdida, especialmente cuando se trata de personas más jóvenes.

Suzy Turner Jones, directora de servicios clínicos de Grief Encounter, una organización benéfica que apoya a niños y jóvenes en duelo, dice que es necesario realizar muchas más investigaciones antes de que se pueda comprender adecuadamente su impacto.

"¿Esto prolongará la desesperación o creará consuelo?", se pregunta. "¿Va a facilitar la comprensión después de la muerte de alguien o causará confusión?", prosigue Jones.

"En Grief Encounter nos aseguramos de que después de la muerte de alguien cercano, el lenguaje, por ejemplo, sea claro y conciso: que la persona ya no está viva y no regresa. La IA presenta un nuevo conjunto de desafíos que podrían afectar esto. Los recuerdos son algo que hay que atesorar y tal vez no se deba reinventar de una forma tan visceral", dice.

Preparar tu 'yo' virtual tras tu muerte

Ya hay gente que se está preparando para generar un avatar posterior a su muerte lo más fiable posible: por ejemplo, un entrevistador virtual anima a los usuarios de la aplicación HereAfter AI a grabarse hablando sobre diferentes aspectos de sus vidas.

Esas grabaciones de audio están organizadas para crear lo que llama un 'Avatar de Historia de Vida', una representación del usuario que sigue viviendo en forma digital y luego puede responder a las preguntas de sus seres queridos.

Otro servicio, StoryFile, se centra en vídeo. Es una creación de Stephen Smith, cuya madre, Marina, se encuentra entre las que han registrado sus recuerdos y momentos clave de la vida.

En enero de 2022, su hijo la filmó durante un período de dos días y respondió a más de 100 preguntas. "Aprendí cosas sobre ella y sus intereses que ni siquiera conocía", dice el Smith.

Usando el material, creó lo que él llama un 'vídeo conversacional de IA' de ella. Si bien todas las respuestas provienen de su madre, que murió poco después, el elemento de inteligencia artificial del proceso analiza lo que ella ha dicho y luego 'escucha' las preguntas antes de proporcionar instantáneamente la respuesta en video adecuada.

A favor y en contra

Desde el punto de vista ético, el profesor Michael Mair, del departamento de sociología de la Universidad de Liverpool, sostiene que la nueva generación de herramientas de IA atrae "porque concuerdan con cosas que hacemos de todos modos".

"Si piensas en artefactos religiosos o estatuas de líderes políticos, los muertos están entre nosotros de muchas maneras y la fotografía probablemente fue una innovación mucho mayor", dice.

"Tengo fotos de mi padre, que falleció en 2019, que miro todos los días, como hace mucha gente. ¿He fracasado en el proceso de duelo por conservar estos artefactos? ¿Deberíamos eliminar todos nuestros vídeos? ¿Quién está en condiciones de decir eso?", se pregunta Mair.

"No tratamos los vídeos y mensajes de nuestros seres queridos como si esos registros fueran nuestros seres queridos. En lugar de ello, los utilizamos como conductos hacia su memoria, reemplazándolos como representantes para que podamos pensar en ellos o comunicarnos a través de ellos", añade. "Sugerir que habitualmente nos confundimos o nos engañamos acerca de estos medios es un error", dice Mair.

Pero sigue habiendo escépticos: según la psicóloga estadounidense Mary-Frances O'Connor, existe la preocupación de que la tecnología del duelo pueda ser capaz de reforzar y prolongar un vínculo con el fallecido que podría alterar el proceso habitual de adaptación a la pérdida.

"Una cosa es tener una fotografía y comprender claramente que eso fue el pasado", dice. "Otra cosa es tener un avatar, un holograma o un chatbot que parece estar interactuando contigo en el momento presente... Sientes que estás tratando de acercarte a esa relación, pero el robot no es lo que quieres", agrega.