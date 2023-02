Un grupo de adolescentes construye una prótesis de mano para su compañero de clase

The Washington Post relata que Sergio Peralta es un joven de 15 años que tiene una mano que no se desarrolló por completo, "en cambio, le crecieron pequeños dedos al final de brazo" y "aprendió a hacer las actividades cotidianas", pero cuando se inscribió en la escuela de secundaria, unos estudiantes de ingeniería le construyeron una prótesis que cambió su vida: "Empecé a sentirme más feliz y más emocionado. Quería hacer muchas cosas con mi mano derecha".

El impulsor del proyecto fue Jeff Wilkins (profesor de informática) al iniciar un programa de ingeniería en 2018 para que los estudiantes pudiesen emprender proyectos para mejorar la comunidad.

Wilkins asignó el proyecto a tres de sus alumnos, compraron equipos de impresión 3D y encontraron un modelo de prótesis en un software de diseño.

Al construir la innovación, usaron ácido poliláctico (material de filamento de plástico común en la impresión 3D que se usa para fabricar dispositivos electrónicos), aplicaron poliuretanos termoplásticos (plástico elástico que se encuentra en las fundas de teléfonos y portátiles) para que los dedos pudiesen flexionar y apretar objetos, y añadieron hilo de pescar y velcro para colocar la prótesis en su antebrazo.

Después de trabajar durante una semana, los estudiantes emplearon la impresora 3D de la escuela para crear el prototipo. The Washington Post indica que a los desarrolladores "les preocupaba que a Peralta no le gustara o no usara la mano, pero tan pronto como se puso el prototipo a mediados de noviembre, pudo flexionar los dedos".

Sergio Peralta y sus compañeros. Kelly Flood

Durante los siguientes días, Peralta trabajó con los alumnos de ingeniería mientras creaban tres modelos de mano, y a finales del año pasado, el joven empezó a usar la prótesis de manera continua.

Al contemplar el éxito de la creación, el profesor Wilkins señaló al mismo medio de comunicación que quiere enseñar a los estudiantes que los diseños "no tienen que ser para ganar dinero" porque hacen "que otra persona tenga una vida más fructífera".

