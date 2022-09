Policía Ninja: la escuela online de oposiciones que utiliza un modelo tipo Netflix para preparar a los futuros agentes

Los métodos para prepararse las oposiciones a Policía han cambiado del mismo modo en el que ha hecho la forma de ver series y películas. De ello se dio cuenta David Fuentes, bombero, fundador y CEO de la startup Policía Ninja, que quiso aplicar el formato online de Netflix a las técnicas de estudio para las oposiciones a Policía Nacional en octubre de 2021.

Policía Ninja es una nueva escuela online que ha renovado "las técnicas de estudio y memorización y la cantidad y calidad de las clases" para adaptarlos a los opositores novatos o avanzados en España. Esta academia de reciente creación forma parte de un proyecto más grande llamado Formación Ninja, que ha formado a más de 6.000 opositores a bomberos y pretende conseguir también buenos resultados para los policías.

Fuentes creó Policía Ninja y Bombero Ninja inspirándose en su propia experiencia, puesto que en 2017 él mismo opositó para bombero. Según cuenta, llego a dar clases presenciales a otros estudiantes durante su tiempo en una academia y era conocido por usar métodos de estudio diferentes al resto.

"Siempre he sido un estudiante mediocre, pero eso cambio cuando decidí opositar –recalcan en la web de Policía Ninja-. Descubrí las técnicas de estudio y me di cuenta de que mi problema era que no sabía estudiar. Pero, sobre todo, vi que es una habilidad que se puede aprender".

En 2019 dio el salto y creó su propia academia online: ‘Bombero Ninja’, con 20 clases grabadas. Los 5 primeros días ya se habían apuntado casi 500 opositores. Después de dos años de éxito, optaron por ampliar sus servicios para ayudar también a los opositores a Policía Nacional.

Más allá de los vídeos para preparar a aquellos que preparan sus exámenes teóricos para Policía Nacional o bombero, la Formación Ninja también enseña a estudiar, independientemente del tipo de oposición que el usuario esté estudiando. Este servicio lo denominan Memoria Ninja con el que pueden acceder a información sobre los métodos de estudio e incluso acceder a directos con expertos en distintos temas.

