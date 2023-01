Minirobots con forma de escarabajo: el diseño definitivo para maniobrar en pequeños espacios

Unos ingenieros de la Universidad de Illinois Urbana-Champaing (Estados Unidos) se ha fijado en la capacidad de los escarabajos de saltar más de diez veces más la longitud de su cuerpo para crear robots similares. El estudio, publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), describe su invento como máquinas del tamaño del insecto mencionado que puede realizar tareas mecánicas, agrícolas o de rescate en espacios reducidos.

Sus creadores llevaban una década estudiando la anatomía, mecánica y evolución de los escarabajos chasqueadores (también conocidos como elatéridos o escarabajos clic), junto a científicos de la Universidad de Princeton. En un estudio publicado en 2020, descubrieron que un músculo enrollado en el tórax de estos pequeños animales se contrae, liberando energía elástica rápidamente y permitiendo que se impulsen tan alto con sus saltos.

Sameh Tawfick, el autor principal del proyecto, detalla que el gran reto de la robótica a pequeña escala "es encontrar un diseño" que sea lo bastante potente "para sortear obstáculos o escapar rápidamente de entornos peligrosos". Por ello, él y su equipo consideran que su investigación es un "paso significativo".

Los ingenieros usaron diminutos activadores en forma de espiral, como la de los músculos de los elatéridos. Dichos activadores tiran de un mecanismo con forma de viga y este se dobla almacenando energía elástica, para después liberarse e impulsar a los robots hacia arriba.

El grupo se percató en la evolución biológica de los insectos y en modelos matemáticos para desarrollar un total de cuatro variaciones del dispositivo. Dos de ellas, pueden saltar exitosamente sin intervención manual.

"No tenemos un planteamiento fijo sobre el diseño exacto de la próxima generación de estos robots, pero este estudio planta una semilla en la evolución de esta tecnología", apunta Tawfick. El equipo se aventura a imaginarse un futuro en el que robots similares puedan acceder a espacios pequeños para tareas de mantenimiento de grandes máquinas o para la arquitectura moderna, por ejemplo.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las últimas noticias sobre tecnología.