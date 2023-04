Crean una pastilla eléctrica para 'curar' las náuseas o la falta de apetito

Un grupo de investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts ha diseñado una cápsula no invasiva del tamaño de una pasa que produce unos pequeños zaps para tratar las náuseas, los vómitos y la falta de apetito en las personas con trastornos alimenticios o que reciben tratamientos para el cáncer.

Este dispositivo es una pastilla eléctrica con un batería incorporada en su interior para generar corrientes eléctricas que viajan a lo largo de un alambre de oro enrollado en el exterior, además, dicha innovación se disuelve cuando llega al estómago para garantizar la nula estimulación de los tejidos del esófago.

New Scientist explica que "las ranuras grabadas en la superficie de la cápsula eliminan el líquido para que el cable pueda estimular eléctricamente los receptores en el tejido del estómago que desencadenan la liberación de grelina". Es decir, los investigadores quieren estimular el apetito y la ingesta alimentaria con dicha pastilla.

Primeras pruebas



El equipo probó la cápsula en trece cerdos que ayunaron durante una noche y recibieron la anestesia al día siguiente. Según New Scientist, "once de los animales recibieron 20 minutos de estimulación mientras que los otros dos no recibieron. Los investigadores midieron los niveles sanguíneos de grelina antes y después de la estimulación, y descubrieron que, en promedio, la grelina aumentó alrededor del 40 por ciento en los cerdos que se sometieron a la estimulación".

Todos los cerdos expulsaron la cápsula en dos semanas, además, las muestras de tejido recolectadas de los estómagos, duodeno y colon no mostraron cambios ni signos de trauma, lo que sugiere que la terapia es segura.

Stavros Zanos, investigador de los Institutos Feinstein de Investigación Médica en Nueva York, afirma para el diario mencionado que "este es el primer dispositivo ingerible que puede proporcionar estimulación eléctrica gastrointestinal".

