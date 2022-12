La cuenta atrás ha comenzado de verdad y el tiempo empieza a echarse encima. Por más ganas que tengamos de disfrutar de las jornadas navideñas entre amigos y familia, todavía nos quedan por adquirir algunos regalos con los que sorprender en estas fiestas. Hay quien, dados sus marcados gustos nos lo pone muy fácil, pero con otros no resulta tan sencillo. Lo que está claro es el efecto que queremos conseguir cuando abran el paquete: sorprender. Los detalles techie vuelven a ser unos de los más populares (y un acierto asegurado), pero, como cada año, buscamos artículos prácticos para su destinatario.

¿Te has planteado regalos un teléfono móvil? Se trata del dispositivo más usado por la mayoría, por lo que no hay nada más práctico. Además, sabes que el terminal de la persona que va a recibirlo está pidiendo una renovación urgente. Claro que, el presupuesto no siempre nos permite hacer estos detalles, a no ser que aprovechemos ofertones que nos van a hacer quedar muy bien: el Redmi 10C, de Xiaomi, está rebajado un 22% en Amazon para que puedas conseguir un smartphone por menos de 140 euros. El precio habitual de este modelo alcanza los 180 euros, por lo que la rebaja de 40 ya es un buen motivo para añadirlo a tu carrito para sorprender... ¡o autorregalártelo! Si quieres realizar una mayor inversión, en el marketplace encontramos otras propuestas de Samsung, Oppo y otras marcas con interesantes ofertas, pero el de Xiaomi es el que nos ha conquistado.

Este modelo cuesta ahora menos de 140 euros. Amazon

Si nos preocupan las prestaciones más técnicas, antes de la compra debemos saber que el Redmi 10C está equipado con un procesador Snapdragon 680 de 6nm, diseñado para ofrecer una velocidad de hasta 2,4 GHz y un potente rendimiento. Eso sí, todo ello ahorrando al máximo energía de su batería de de 5000 mAh de larga duración (¡y carga rápida de 18W!). Tampoco hay que desatender el almacenamiento UFS 2.2, que se traduce en una instalación y carga de aplicaciones más rápida.

Además, si somos de los que siempre apuestan por smartphones de pantalla grande, el Redmi 10C se adapta a nuestras exigencias: la suya es de 6,71 pulgadas para poder disfrutar de nuestros minutos de ocio con la máxima calidad sin que, por ello, el móvil no nos quepa en los bolsillos del pantalón o el abrigo. Cabe destacar que es compatible con Widevine L1 HD, capaz de transmitir videos HD de nuestro canal de streaming favorito para que puedas disfrutar de tus películas y series en alta calidad y sin preocupaciones. Todo ello acompañado de un potente altavoz con un 40% más de volumen que la generación anterior.

También en negro

Diseñado en tres colores, azul, negro y verde, aunque esté último no está disponible en el catálogo de Amazon, el Redmi 10C ofrece dos cámaras de fotos potentes en la parte posterior. Una principal de 50MP que permite capturar instantáneas con mayor nitidez y una de profundidad de 2MP que ayuda a lograr un efecto de desenfoque más natural. Además, este teléfono incorpora un modo nocturno para iluminar las fotos en condiciones de poca luz, así como la tecnología Movie Frame para crear un efecto cinematográfico en cada captura. ¿Ganas de ponerlo a prueba?

Este es otro de los colores disponibles en la web. Amazon

