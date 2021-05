El paraíso 'gamer'(¡con descuentos!) vuelve a Amazon: todas las ofertas para aprovechar las Gaming Week

Si hablamos de tecnología, no solo los lanzamientos de los últimos smartphones hacen las delicias de los más frikis. Los avances del universo gamer comparten (¡o superan!) el protagonismo de los anteriores y son muchos los que no pueden resistir la tentación y adquirir las novedades con las que tientas las principales marcas. Sirva de ejemplo el éxito desmesurado de la Play Station 5, que se agotó en cuestión de días tras su llegada al mercado. Sin embargo, debido a los precios de primera mano entre los que suelen encontrarse, no todos los seguidores de los videojuegos pueden hacerse con los últimos lanzamientos o con las muchas herramientas que son necesarias para optimizar y potenciar la experiencia... ¿O sí?

En Amazon vuelven a estar de fiesta con la Gaming Week, asegurando grandes precios y descuentos en muchos de los dispositivos y productos más buscados por los amantes de este universo cada vez más amplio. Desde videojuegos compatibles para todos los soportes hasta teclados y pantallas de última generación para disfrutar de nuevas aventuras con la calidad y resolución que exige nuestra pasión. ¿Te animas a descubrir las muchas ofertas con las que te va a tentar el gigante de las compras online

¿Qué puedes encontrar en la Gaming Week?

La tienda de videojuegos de Amazon está activa durante todo el año, pero, en ocasiones, realizan promociones y descuentos especiales para darse a conocer y para animar a los gamers a darse un capricho. Entre las ofertas atractivas que hemos encontrado destacan un teclado de Corsarir al 25% de descuento para que te ahorres 50 euros; o unos auriculares de Logitech que, de costar 155 euros pueden ser tuyos por menos de 80, gracias al descuento de casi el 50% que tienen. Pero, ¿qué más me ofrece?

Para los que necesitan más memoria y almacenamiento. Sea cual sea el equipo desde el que juguemos, necesitamos contar con un buen almacenaje que asegure que nuestras partidas se guardan y nos eviten sustos innecesarios. De hecho, podemos dar con ofertones tan potentes como el 69% de descuento en la tarjeta de memoria SanDisk.

Sea cual sea el equipo desde el que juguemos, necesitamos contar con un buen almacenaje que asegure que nuestras partidas se guardan y nos eviten sustos innecesarios. De hecho, podemos dar con ofertones tan potentes como el 69% de descuento en la tarjeta de memoria SanDisk. Para los que buscan un nuevo monitor. Fundamental para disfrutar de las horas de juego sin dejarnos la vista, los monitores deben adaptarse al espacio del que disponemos y, también, a los gráficos del título que vamos a jugar. En la Gaming Week encontrarás múltiples opciones con hasta un 32% de descuento.

Fundamental para disfrutar de las horas de juego sin dejarnos la vista, los monitores deben adaptarse al espacio del que disponemos y, también, a los gráficos del título que vamos a jugar. En la Gaming Week encontrarás múltiples opciones con hasta un 32% de descuento. Para los que el wifi es su piedra angular. ¿A quién ha sacado alguna vez de quicio los cortes de internet? Evitarlo puede estar en tu mano si apuestas por la tecnología, ya sea con un nuevo router, amplificadores o adaptadores.

¿A quién ha sacado alguna vez de quicio los cortes de internet? Evitarlo puede estar en tu mano si apuestas por la tecnología, ya sea con un nuevo router, amplificadores o adaptadores. Todo en accesorios. Bien es sabido que en el mundo ‘gamer’ los accesorios marcan la diferencia. Desde la silla en la que pasamos horas jugando hasta el ratón que nos permite ser lo más ágil posibles. La marca Oversteel te ofrece un amplio catálogo de complementos.

