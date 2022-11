Si aún no has empezado la lista de los buenos propósitos para 2023, no olvides apuntar "leer más". Sí, sabemos que todos los años nos lo repetimos y que la rutina, asfixiante en muchos momentos, no siempre nos lo permite, pero no debemos rendirnos con este buen hábito que nos aporta, entre otros, momentos de desconexión. Además, con la de buenos títulos (¡y muy vendidos!) que han salido este 2022, no podemos perder la oportunidad de retomar una actividad tan gratificante que, aunque hemos intentado parchear con los audiolibros, no nos han sabido a lo mismo.

Y, no, la falta de espacio en casa para colocar nuevas novelas no es una excusa válida, pues, con la llegada de los ebooks, podemos tener en casa una biblioteca vasta de la que disfrutar que no perturbe el almacenamiento del hogar. Sobre todo, si uno está suscrito a programas como Kindle Unlimited, uno de los clubs de Amazon, con acceso a más de un millón de títulos de todos los géneros imaginables. Además, si aún no lo tienes y quieres descubrirlo, ahora cuenta con una promoción de dos meses de acceso gratuito para celebrar su Black Friday. ¿No crees que es una clara señal para retomar la lectura?

Así funciona Kindle Unlimited

Para disfrutar de Kindle Unlimited, tanto de la versión de prueba como si luego decides continuar en la plataforma, no es necesario tener cuenta en Amazon Prime. Una vez dentro, los libros disponibles pueden leerse desde cualquier dispositivo, sin necesariamente tener que ser un Kindle de Amazon. Basta con descargarse la aplicación en los gadgets en los que queramos tener acceso: el móvil, la tablet... Con ello, accederemos un servicio ilimitado de lectura con disponibilidad de más de un millón de títulos, incluidas revistas.

Una vez dentro de la plataforma, podemos encontrar libros categorizados para poder dar con nuestra siguiente lectura rápidamente, aunque ya te advertimos que dada la variedad y el acceso ilimitado... ¡la decisión será difícil! Además, incluso antes de suscribirte a este periodo de prueba puedes ver los títulos que forman parte de este servicio: al buscar cualquiera que te interesa en el catálogo de Amazon, aquellos en cuyo precio se especifique Kindle Unlimited y se muestre en algunas de sus opciones un precio de 0,00 euros querrá decir que están incluidos en la suscripción. Porque, además, si no te interesa tener esta plataforma, también puedes adquirir títulos concretos, tanto en formato electrónico como en papel, pagando por ellos. En este caso, serán tuyos para siempre. Si, por el contrario, lo lees a través de este servicio, debes tener en cuenta que, tras el periodo de prueba (o cancelas en cualquier momento), los libros descargados no permanecerán en ninguno de tus dispositivos, ya que son un "préstamo" de Amazon para los usuarios de esta plataforma, a modo de streaming literario.

