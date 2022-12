Ya sea porque lo hemos incluido en nuestra wish list a los Reyes Magos o porque nos lo vamos a conceder como autorregalo, de esta Navidad no pasa que estrenemos smartphone. Al nuevo terminal le pedimos que tenga una buena autonomía, para que nos aguante el ritmo durante el día, que cuente con un sistema fotográfico de calidad y un buen almacenamiento para guardar nuestros recuerdos y, por último, que tenga un buen rendimiento. Aunque no son las únicas prestaciones en las que tenemos que poner el foco, sí son algunas de las fundamentales, además de que son las cuestiones técnicas que más logramos entender quienes no nos dedicamos al mundo de la telefonía.

Otro de los puntos que tenemos claro es que, ante estas prestaciones, la inversión está asegurada, aunque este sea el aspecto que menos nos gusta de estrenar móvil. Con estas características que pedimos, lo habitual es que el precio final sobrepase los 200 euros, eso sí no nos decantamos por un iPhone cuyo precio es más elevado. Pero, ¿sabías que puedes conseguir un terminal de calidad y con todo lo que demandamos de él por menos de 130 euros? Aunque pueda parecerte una inocentada típica de la última semana del año, no es broma: en Amazon hemos encontrado el Samsung Galaxy M13, de 64 gigas de almacenamiento y en color verde, por 129 euros, gracias a la rebaja del 38%. Eso sí, el descuento es temporal por lo que no te lo pienses mucho si necesitas renovar tu teléfono.

Samsung Galaxy M13 en color verde botella. Amazon

Con un 38% de descuento, el Samsung Galaxy M13, de 64 GB y en color verde botella, está disponible por menos de 130 euros: un precio muy asequible para un smartphone con garantías conocidas por todos. Para empezar, por la marca, una de las más populares del mercado; para seguir, por las buenas valoraciones recibidas en el catálogo del gigante de las compras online, más de 1.100 que le han valido rozar las cinco estrellas doradas, máxima puntuación.

Por qué elegir el Samsung Galaxy M13

Una gran pantalla. De 6,6 pulgadas, la pantalla Infinity-V de este smartphone es uno de los motivos de su éxito, así como la tecnología FHD+, puesto que ambos logran que el contenido se muestre nítido y claro sin importar la cantidad de luz del entorno.

Una respuesta veloz. El teléfono móvil Galaxy M13 combina la potencia de procesamiento Octa-Core con 4 GB de RAM para asegurar una rapidez inmediata al usuario. Ya sea disfrutando de una serie o película, de un minijuego o, simplemente, de su galería de fotos.

Buenas fotos aseguradas. Este smartwatch de Samsung está pensado para fotografiar momentos memorables con detalles claros con sus tres cámaras: la de 50 MP, la principal; el ultra gran angular y la lente macro.

