El ejemplo de Ferrero para entender cómo ha potenciado su popularidad en YouTube

Ferrero es una empresa que (casi) no necesita presentación, pues son pocos los que, al menos en alguna ocasión, no han probado sus chocolates y dulces. Así, ofrecer productos de "primera calidad" siempre ha sido su línea principal, pero, con el cambio de paradigma mediático y las nuevas posibilidades de crecimiento y alcance, mejorar su asociación con YouTube también se ha convertido en una prioridad. Así lo destaca en un artículo de Think with Google la directora sénior de medios en Ferrero, Christine von Gosen, quien aprovecha para contar las tres lecciones que aprendieron en esta marca de chocolate cuando buscaban mejorar su asociación con el famoso canal.

Un camino, todo sea dicho, que no siempre ha sido fácil. "La publicidad implica una gran responsabilidad: aunque obteníamos muy buenos resultados en YouTube, decidimos rápidamente pausar nuestras campañas en la plataforma mientras Google tomaba medidas para crear una plataforma más segura". Pero que, finalmente, ha cosechado grandes éxitos. ¿Quieres descubrirlos? Pues no te pierdas todos los detalles de esta experiencia en el site de Think with Google.

