El Corte Inglés alarga la Semana de Internet y rebaja el 'smartphone' Galaxy A32: ¡consíguelo por 260 euros!

Está presente en casi todos los ámbitos de nuestra vida y ya no sabemos vivir sin él. Y no, no nos referimos al teléfono móvil, que también, sino a Internet, que forma parte de la mayoría de los dispositivos que usamos a diario. Así, recurrimos a él para (casi) absolutamente todo, desde buscar una receta hasta conectarnos a la nube y hasta para disfrutar de nuestra serie favorita. Por todo ello, no es de extrañar que tenga hasta su propio día Mundial que se celebra cada 17 de mayo. Esa jornada se ensalza la capacidad que este invento ha tenido para cambiarnos la vida.

Por ello, y para celebrarla por todo lo alto, son muchos los ecommerces que aprovechan la efeméride del invento que ha posibilitado el comercio online para ofrecer a los usuarios descuentos muy interesantes que recuerden la importancia que internet tiene en nuestras vidas. Así, puede ser un buen momento para apostar por ese patinete eléctrico que llevas tiempo queriendo y que ahora puedes conseguir con rebaja y, también, para renovar tus herramientas culinarias. Claro que también es un buen momento para decir adiós a nuestro viejo smartphone y apostar por un nuevo modelo que cumpla con todas las características que necesitamos.

Sobre todo, si están a tan buen precio como el Samsung Galaxy A32, que tiene una rebaja del 13% en la Semana de Internet del Corte Inglés. Este modelo, que incorpora tecnología 5G, tiene un precio de 259,90 euros, eso sí, solo hasta el día 19, jornada en la que termina la celebración de esta efeméride. ¿Quieres descubrir sus características?

El Samsung Galaxy A32. El Corte Inglés

¿Por qué elegir este modelo?

La pantalla, la gran protagonista. Este modelo cuenta con una pantalla Infinity-V de 6.5 pulgadas que, gracias a la tecnología HD+, consigue que el contenido favorito se vea nítido, brillante y claro.

Este modelo cuenta con una pantalla Infinity-V de 6.5 pulgadas que, gracias a la tecnología HD+, consigue que el contenido favorito se vea nítido, brillante y claro. El diseño cuenta y mucho. Uno de los puntos fuertes del Galaxy A32 5G es el diseño impecable con el que ha sido configurado: tiene un brillo sutil, la cámara trasera presenta un estilo icónico y, además, está disponible en cuatro colores (negro, blanco, azul y violeta).

Uno de los puntos fuertes del Galaxy A32 5G es el diseño impecable con el que ha sido configurado: tiene un brillo sutil, la cámara trasera presenta un estilo icónico y, además, está disponible en cuatro colores (negro, blanco, azul y violeta). Una cámara para ‘posturear’. La cámara de fotos que incluye es ideal para captar momentos inolvidables y con detalles nítidos gracias a los 48MP con los que cuenta. Además, permite expandir el ángulo de visión con el gran angular y nos permite personalizar el enfoque gracias a la de profundidad o acércate a los detalles con la cámara macro.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de El Corte Inglés y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.