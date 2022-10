Dónde comprar el iPhone 14 Pro Max rebajado este Black Friday: precio actual y tiendas en las que hay 'stock'

Hoy, por fin, podemos decir que estamos a un mes de la celebración del Black Friday 2022. El próximo 25 de noviembre, que coincide con el último viernes del mes, tal y como marca la tradición, podremos disfrutar de la fiesta de los descuentos más popular del año para comprar nuestros artículos favoritos (de tecnología, gastronomía, moda, para el hogar...) por menos dinero e, incluso, prepararnos para la Navidad, pues, ¿a quién no le encanta regalar... ¡al mejor precio!). No obstante, si hay algo que caracterice esta fecha tan comercial es la compra de productos tecnológicos que hace tiempo que están en nuestra wish list, como, por ejemplo, una de los últimos lanzamientos de Apple.

Sí, el iPhone 14 Pro Max es el modelo más deseado. Con una pantalla de 6,7 pulgadas y un sistema de cámaras de 48 megapíxeles (con modo acción para ofrecer estabilidad hasta en los terrenos más complicados), este modelo es el objeto de deseo techie del momento, lo que se traduce en que será uno de los más buscados del Viernes Negro. También destacan sus nuevos sistemas de seguridad, como la prestación que realiza una llamada de emergencia si detecta que has sufrido un accidente de coche. Su batería es otro de los buenos motivos para adquirirlo: hasta 26 horas de reproducción continua de vídeos. Su interfaz es ahora más intuitiva e interactiva gracias a la prestación Dynamic Island. Dependiendo del color y de la capacidad de memoria escogida, variará el precio. En este caso, hemos seleccionado el modelo con 128 gigas de capacidad.

El iPhone 14 Pro Max en los distintos colores. Fnac

Cuánto cuestan los iPhone reacondicionados

No todo el mundo piensa en estrenar, también hay quien prefiere apostar por móviles reacondicionados que, además del ahorro del Black Friday, incluyan el de haber tenido una vida anterior. Aunque, todo sea dicho, esto no significa que esté maltratado o estropeado. De hecho, hay modelos que parecen estar sin estrenar. En Back Market, el ecommerce especializado en este tipo de productos, cuentan con un amplio catálogo de reacondicionados de la marca iPhone donde puedes encontrar modelos de la firma incluso por menos de 200 euros, como es el caso del iPhone 8. Una de nuestras ofertas favoritas es la que encontramos en el iPhone 11: su precio habitual ronda los 600 euros y, en un estado correcto, podemos adquirirlo por 373. Y, si queremos adquirirlo como nuevo, el precio será de 396.

