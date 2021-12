10 frases para felicitar por WhatsApp el año nuevo 2022

Este viernes 31 de diciembre celebramos Nochevieja, la última noche para despedir el año que se llena de felicitaciones, propósitos y deseos para soltar todo lo que no queremos que nos acompañe en este 2022. Un día que vuelve a ser atípico al estar marcado por la sexta ola de la pandemia del covid y ante el auge de contagios diarios.

No obstante, aunque en muchos hogares solo se reunirán los convivientes y no se celebrarán grandes cenas para acabar el año o comidas para saludar al 2022, los mensajes de amor y cariño a nuestros seres queridos no pueden faltar, y para esto están las redes sociales como WhatsApp.

Frases de autores y autoras célebres para felicitar 2022