Desmontando mitos sobre el marketing: tres cosas que creías saber y no son ciertas

Los mitos forman parte de la esencia del ser humano. Conviven con nosotros desde hace miles de años como leyendas que perduran en nuestra conciencia colectiva. Los vampiros, Medusa o el Triángulo de las Bermudas son ejemplos clásicos de mitos que todos conocemos. También en el mundo del marketing hay temas rodeados de ideas mitificadas que están muy lejos de la realidad. La automatización es uno de esos conceptos. En un artículo de la web de insights de Google, el responsable de búsquedas de la compañía para Europa, Oriente medio y África, Andrew Rackham, se ha propuesto desmontar algunas de estas ideas para explicar cómo puede beneficiar la automatización a los profesionales del marketing.

Para Rackman las herramientas de automatización ayudan a los anunciantes a centrarse en las decisiones estratégicas importantes. Algo muy útil en momentos de incertidumbre. Por eso, en este texto publicado en la web Think with Google, Rackman asegura que la automatización, al contrario de lo que se piensa, facilita el control de las campañas. Según este especialista de Google, la tecnología simplifica el trabajo de los anunciantes para que lleguen más fácilmente a los consumidores sin dejar de estar al mando de los procesos. Para él, estos avances tecnológicos son un potente motor que ayuda a las empresas a avanzar y conseguir resultados y así lo explica en este completo artículo publicado en la web Think with Google.

En el site Think with Google encontrarás este y otros artículos interesantes.