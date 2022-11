Del lanzamiento de Chrome al cambio de logo: la directora de marketing de Google repasa los hitos más importantes de la compañía

Allá por 2012 nacía Think with Google, la web de insights de la compañía. Una apuesta que surgió con un objetivo muy concreto: ayudar a los anunciantes a entender los cambios de comportamiento de los clientes para aprender unos de otros. Esta apuesta por la innovación se ha consolidado como una fuente de ideas y nuevas perspectivas para los profesionales del marketing. Con motivo de su décimo aniversario, Lorraine Twohill, directora de marketing de Google, repasa los que, para ella, han sido los hitos más importantes de la empresa en los últimos años. Momentos que considera "decisivos" para la marca y que pueden convertirse en una "fuente de inspiración" en este entorno tan cambiante.

Lorraine Twohill comienza su recorrido por la historia reciente de Google con la campaña que acompañó el lanzamiento del navegador Chrome en 2008. Para ella fue "la primera oportunidad de demostrar el valor del equipo de marketing en una empresa de ingeniería". También recuerda con especial cariño el primer anuncio que realizaron para la Super Bowl en 2010 bajo el nombre de Parisian Love. Esta campaña reflejaba una historia de amor vista a través de los productos de Google y se convirtió en un precedente para desarrollar una narrativa de marca. Pero sus recuerdos no se quedan ahí: la creación del nuevo logotipo de Google, en 2015, y la apuesta por la diversidad, la igualdad y la inclusión son otras ideas que recuerda Twohill en su artículo y que puedes leer al completo en la web de Think with Google.

