Del iPad 50 euros más barato a la báscula 'smart' a mitad de precio: tres ofertas que tienen las horas contadas

Lo techie siempre triunfa. Ya sea en forma de wearable para disfrutar de, por ejemplo, la música en cualquier parte o para potenciar nuestro talento culinario en casa, gracias a los robots más punteros, son pocos los que se resisten a incluir nuevos gadgets que nos faciliten la vida. Aunque, todo sea dicho, apostar por ellos requiere de una inversión previa que no siempre podemos afrontar, pues estos artículos suelen tener un tique más alto de lo habitual, a no ser que estén sujetos a algún descuento. Pero, ¿cómo podemos dar con productos rebajados?

Saber encontrar las mejores ofertas no siempre es fácil, bien porque no se tiene tiempo para investigarlas, bien porque no se controla el ecommerce en cuestión. Pero, en 20deCompras estamos aquí para ayudarte y, para que puedas darte un capricho al final del día, hemos seleccionado tres gadgets tecnológicos que nos facilitan (¡y mucho!) la vida. Eso sí, muchas de estas ofertas terminan en las próximas horas... ¡así que no las dejes pasar!

Tres propuestas 'techie' para acabar el día

- Apple iPad Air (4ª generación), con 50 euros de ahorro. Este modelo está rebajado un 7% en Mediamarkt para que te ahorres 50 euros en su compra. Tiene una capacidad de almacenamiento de 64 GB y, gracias a su conexión wifi, podemos trabajar desde cualquier lugar. Su chip y su sistema operativo permiten una interacción rápida y su pantalla nos ofrece una gran calidad. También es perfecta para disfrutar de nuestra película favorita gracias a sus altavoces estéreos integrados, que potencian al sonido al poner el dispositivo en horizontal.

Apple iPad Air (4ª generación), Mediamarkt

- Una báscula de impedancia, a mitad de precio. Con más de 4.000 valoraciones, este gadget es ideal para aquellos que quieren llevar bajo control todas las medidas que componen su peso, desde la cantidad de grasa a la de músculo sin olvidar la de agua. Además, la de Youngdo es una de las básculas favoritas de Amazon, con más de 4.000 valoraciones, y, solo durante las próximas horas, está a mitad de precio.

Báscula Youngdo. Amazon

- Una base cargador para los wearables, al 30%. Este dispositivo es capaz de cargar al mismo tiempo nuestro teléfono móvil, nuestros auriculares y nuestro smartwatch, para que ahorremos tiempo y batería. Cuenta con protección contra sobrecorriente y sobrecalentamiento y una función que detecta posibles elementos extraños para evitar daños en la batería. Además, podemos cargar el teléfono en diferentes posiciones y cuenta con ventilación para una carga segura... ¡por menos de 30 euros y sin tener todo lleno de cables!

Cargadores tres en uno inalámbrico. Amazon

