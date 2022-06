De las 'cookies' a la privacidad: desmontando mitos que perjudican al marketing digital

Los consumidores estamos tomando el control de nuestros datos. Valoramos la privacidad, pero al mismo tiempo queremos recibir anuncios que nos interesen y sean relevantes para nosotros. Según un estudio de Boston Cosulting Group encargado por Google, la mitad de los usuarios somos reacios a dar nuestros datos a las marcas y ese número aumenta día a día. Esto convierte a la privacidad en un elemento clave del futuro del marketing digital.

Muchos profesionales todavía no se atreven a avanzar hacia un futuro sin cookies de terceros (esas que recaban información relevante de los usuarios). Los falsos mitos sobre la medición de datos detienen el cambio. Uno de ellos es la extendida creencia de que la desactivación de las cookies impedirá a las empresas obtener datos precisos. Pero no es el único, en este artículo publicado en el site de Think with Google desgranan tres creencias erróneas que perjudican a las empresas.

En Google apuestan por recurrir a otras fuentes de datos que favorezcan un intercambio de valor real entre la marca y los clientes y lo hacen desmintiendo ideas clásicas como que la protección de la privacidad es incompatible con los buenos resultados empresariales o que la desactivación de las cookies afectará a las etiquetas de los sitios web. En el site Think with Google encontrarás ejemplos muy interesantes como el de PepsiCo que triplicó el retorno de su inversión centrando su estrategia en un programa de fidelización. ¿Quieres saber cómo lo hizo? En este artículo encontrarás la respuesta.

En el site de Think with Google puedes encontrar este y otros artículos interesantes.