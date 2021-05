De 37 a 21 euros: Amazon rebaja un 43% uno de sus 'smartwatches' con 24 modos deportivos y monitor de ritmo cardiaco

No cabe ninguna duda de que la tecnología también ha revolucionado el mundo deportivo, y no solo por los avances que usan en la fabricación de zapatillas, sino por los dispositivos que hemos incluido en los entrenamientos para mejorarlos. Así, junto a herramientas como los electroestimuladores que ayudan a potenciar los abdominales, los gadgets que más se han popularizado entre los deportistas son los wearables que nos permiten “llevar la tecnología encima”. De hecho, los auriculares inalámbricos son los favoritos de muchos usuarios, y no es de extrañar puesto que, gracias a ellos, conseguimos la motivación extra que necesitamos para terminar las sesiones más exigentes.

Junto a ellos, los smartwatches son otros de los fundamentales en el mundo fitness, puesto que se encargan de registrar todos los datos de nuestros entrenamientos para ofrecernos análisis y poder seguir nuestra evolución. Estos dispositivos, aunque también tienen muchas funciones para el día a día, muestran la distancia recorrida en los entrenamientos, las calorías quemadas y otros datos como el ritmo cardiaco según los modelos. Asimismo, muchos incorporan mediciones para disciplinas específicas, como es el caso del dispositivo que Amazon ha rebajado durante las próximas horas un 43%. Se trata del smartwatch de Elegiant que, de costar 37 euros, ahora puede ser tuyo por apenas 21. ¿Quieres descubrir qué puede ofrecerte?

Este 'smartwatch' registra 24 modos deportivos. Amazon

Las prestaciones de este reloj inteligente

24 modos deportivos. Este 'smartwatch' ofrece seguimiento detallado en 24 disciplinas deportivas, entre ellas, caminar, bici elíptica, correr, yoga, escalada, ciclismo... Gracias a esta variedad podemos controlar los parámetros exactos de cada ejercicio.

Monitoreo de salud. Este dispositivo está equipado con sensores avanzados para conseguir la máxima precisión en las medidas de salud, puesto que es capaz de registrar el ritmo cardiaco en todo momento, así como la calidad del sueño.

Pantalla táctil. La pantalla de este modelo cuenta con 1,3 pulgadas para que pueda verse con claridad todos los datos de la sesión. Asimismo, puede recibir ahí notificaciones de llamadas, mensajes y aplicaciones si lo sincronizamos con el teléfono móvil. Cuando recibas alguna de estas acciones, el reloj vibrará para avisarte.

Batería todoterreno. Este modelo ofrece una duración de la batería entre 3 y 7 días dependiendo del uso que se le dé, puesto que cuenta con un sistema de administración de energía optimizada. Además, su tecnología 'bluetooth 5.0' ofrece una conexión rápida y estable.

