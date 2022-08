La cuenta de Instagram que suplanta a Julia Otero: se hace pasar por la periodista para intentar robarte el perfil

La periodista Julia Otero ha denunciado en su perfil de Instagram que una cuenta en esa red social la está suplantando y enviando mensajes a sus seguidores. Nos habéis consultado por esto a través del chatbot de Maldita.es (+34 644 229 319). Tras contactar con el perfil falso, hemos comprobado que lo que intenta es hackearnos nuestro perfil.

"Me avisan que alguien me está suplantando, ha copiado las últimas fotos, calca el perfil… Y envía mensajes en mi nombre. Si os llega, denunciad por favor", ha alertado la periodista en una publicación de Instagram. En los comentarios, sus seguidores afirman que, efectivamente, les ha contactado un perfil falso para pedirles "ayuda".

La cuenta falsa es @otero__julia, muy similar a la cuenta real de Otero en la red social (@otero_julia). Lo único que cambia son los símbolos de barra baja: el perfil real de Otero tiene una sola barra baja y el perfil falso utiliza dos. Asimismo, usa la foto de perfil e imágenes publicadas por la periodista. Pero, si nos fijamos, el número de seguidores no es el mismo:

Comparativa entre el perfil falso y el perfil oficial de Julia Otero. Maldita

Desde Maldita.es hemos seguido a este perfil y, a través de mensaje directo, nos ha pedido "ayuda" afirmando que tiene restringido el acceso a su cuenta "antigua" (la cuenta real de Julia Otero).

Capturas de la conversación con el perfil que suplanta a Julia Otero. Maldita

El perfil suplantador nos indica que Instagram nos enviará un enlace por SMS y lo único que tenemos que hacer es copiarlo y enviárselo por el chat o mandarle una captura de pantalla. Sin embargo, si lo facilitamos podrán hackearnos nuestra cuenta dado que ese enlace sirve para reestablecer nuestro perfil cambiando la contraseña.

Consejos para evitar el hackeo de nuestro perfil

Si algún perfil de una red social se pone en contacto contigo mediante mensaje directo sin que lo esperaras, no te fíes y trata de averiguar si está suplantando una cuenta. Puedes fijarte en el handle (lo que va después del @) y comparar el perfil que dice ser con la cuenta oficial mediante elementos como el número de seguidores (estas cuentas no suelen tener muchos).

En cualquier caso, desde el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) aconsejan no seguir las indicaciones que se nos pueden dar en mensajes de carácter sospechoso, fraudulento o de origen desconocido. Recalcan que estos mensajes no suponen una amenaza siempre y cuando no se sigan sus indicaciones (como pinchar en links o enviar información) ni se faciliten datos personales o bancarios.

En el caso de que nos hayan hackeado el perfil, debemos seguir las indicaciones de Instagram para recuperar nuestra cuenta.