Cuatro estrategias para lidiar con la inflación: los expertos en marketing opinan

Muchos de nosotros no recordamos una subida de precios tan desbocada. En España, la inflación superó en junio todas las previsiones y aumentó más de un 10%, el índice más alto desde 1985. La guerra de Ucrania y la crisis energética han generado una compleja situación que está poniendo en aprietos a empresas y consumidores. El sueldo cada vez dura menos y es necesario hacer ajustes para llegar a final de mes. De hecho, las búsquedas en Google reflejan un aumento del 18% del interés en los descuentos con respecto a años anteriores.

Los profesionales del marketing también están obligados a hacer frente al desafío inflacionista y deben asegurarse de que sus marcas superan esta situación. Pero en un mercado incierto las dudas son muchas: ¿Hay alternativa a la reduflación?¿Hay que apostar por otro tipo de clientes?¿Es buen momento para la exportación? El equipo de insights estratégicos de Google ha hablado con varios expertos del sector en busca de soluciones. En un interesante artículo publicado en la web de Think with Google puedes leer las ideas que desarrollan Goutam Challagalla, del Institute for Management Development en Suiza; Ravi Pillay, ex consejero de Nestlé y profesor del Gordon Institute of Business Science de la Universidad de Pretoria; James Bidwell, presidente de la plataforma de inteligencia de innovación internacional Springwise, y David Hare, líder estratégico de los anunciantes del sector minorista de Google. Si te interesa, no te pierdas las claves que se exponen detalladamente en este artículo.

