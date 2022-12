Creatividad: el talento humano indispensable en un mundo cada vez más automatizado

Los seres humanos somos la única especie capaz de contar historias. Llevamos más de 30.000 años haciéndolo y nos pasamos el día envueltos en ellas. Libros, películas y anécdotas de cada día estimulan nuestro cerebro y son el hilo conductor de nuestra propia historia. La creatividad forma parte de la naturaleza y de la evolución del Homo sapiens y será pieza clave en el marketing de los próximos años. Esta es la principal conclusión del Open Creative Project, un estudio transversal sobre las tendencias del sector creativo liderado por Google y que puedes conocer en este artículo publicado en la web de insights de la compañía.

En este proyecto han participado analistas, consultores y líderes del marketing de todo el mundo, entre ellos Wendy Clark, CEO de la agencia Dentsu Internacional. Para ella, las soluciones creativas son la base del éxito en el proceso de transformación en el que está inmerso el sector de la publicidad: "Tenemos que ser constantes para aplicar la creatividad como solución a cualquier desafío empresarial", asegura. De igual modo piensa Marc Pritchar, Chief Brand Officer de Procter & Gamble, que vaticina una explosión de ingenio e innovación en los próximos años donde anunciantes y creadores trabajen mano a mano para ofrecer experiencias de calidad. "La próxima era, en la que se combinarán el contenido creativo y el comercio, va a suponer una gran transformación para los negocios y va llegar en muy poco tiempo", afirma. Junto a ellos, destacan las opiniones de referentes del panorama publicitario mundial como Liz Taylor de Ogilvy o Jon Halvornson de Mondélez Internacional que apuestan por la creatividad para personalizar las experiencias publicitarias y lograr mejores resultados. No te pierdas este texto de la web Think with Google donde aparecen estas y otras tendencias claves del marketing de los próximos años.

