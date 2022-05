Convertir tu 'smartphone' en una cámara de fotos profesional es posible con estas lentes para móvil (¡y por solo 30 euros!)

No todo el mundo puede permitirse una cámara de fotos réflex, pero la mayoría de personas sí tiene un smartphone, del que no se separa ni un segundo del día. No obstante, aunque estos últimos han evolucionado mucho, las fotografías que tomamos con un teléfono móvil siguen sin tener la calidad de una cámara réflex. Pero, aún así, la gran mayoría viajamos sin una cámara y fotografiamos los viajes con nuestro propio smartphone. ¿Y si hubiera una solución accesible para viajar con una cámara réflex sin ser un profesional de la fotografía y sin necesidad de comprar una? Solo con nuestro móvil y unas lentes para él ¡es posible!

Y es que, por mucho que hayan evolucionado las cámaras de los smartphones, si queremos tomar una buena fotografía necesitamos un equipo de lentes como las cámaras réflex. Y, con un pack que se acople al teléfono móvil lo solucionaríamos fácilmente. Como el más vendido en Amazon de la marca Selvim, que incluye 4 objetivos para las lentes del teléfono inteligente: una lente macro de 25x, una lente gran angular de 0.62x, una lente ojo de pez de 235 grados e, incluso, un zoom de 22x para usarlo como si fuera un telescopio.

Cada una de las lentes viene con una cubierta, con el fin de evitar el polvo o la suciedad accidental. Amazon

Fotos profesionales con tu 'smartphone'

Este pack de lentes es compatible con la mayoría de teléfonos inteligentes del mercado, así que no tendrás ningún problema para acoplarlas.

-Macro. Con la lente macro de este kit podrás capturar los detalles más pequeños hasta 25x. Y es que, un macro permite acercarse bastante a los objetos que se quiere fotografiar y apreciar los detalles de forma nítida. También puede usarse para fotografiar paisajes muy detallados.

-Gran angular. La lente de 0.62x permite ampliar el ángulo de las fotos, para que todos tus amigos queden incluidos en las fotografías grupales. Esto es posible porque el gran angular permite una distancia focal menor a la de un objetivo normal.

-Ojo de pez. La lente de este pack de 235 grados toma fotos desde un nuevo punto de vista, por lo que, seguro, harás fotos muy divertidas. Es tan amplio el ángulo de visión, que distorsiona todo.

-Telescopio 22x. Por último, el telescopio (que viene con un soporte incluido) te proporcionará una mayor estabilidad para hacer las mejores fotos a distancia.

