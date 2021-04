Con pantalla 'infinity' y por menos de 200 euros, así es la oferta de lanzamiento del M12 de Samsung en Amazon

Cambiar de smartphone está a la orden del día. Ya sea porque nuestro terminal ha llegado al fin de su vida útil o porque somos unos enamorados del universo techie y no hay novedad que escape a nuestro alcance (¡ni a nuestra wish list!), optar por un móvil nuevo (¡y bueno!) siempre es una buena opción. Sin embargo, el precio no siempre responde a las necesidades de nuestros bolsillos, y los lanzamientos de las marcas más punteras, como el del futuro iPhone 13 que nos tiene en vilo, nos tientan, pero no tanto como para desatender los números de final de mes. Aunque, todo sea dicho, no todos los estrenos en wearables tienen precios desorbitados: lo nuevo de Samsung puede ser tuyo por menos de 200 euros.

Como lo lees: la marca surcoreana ya tiene nuevo lanzamiento, el del Galaxy M12, hace tan solo seis días que puede adquiriese en nuestro país y, lo que es aún mejor, ¡puede ser tuyo por 160 euros si lo adquieres en Amazon! Y es que el gigante de las compras online, para celebrar su llegada, ha decidido rebajar este smartphone, en su versión 4 GB de RAM y 64 GB de memoria Interna ampliable, un 24% para que te ahorres 50 euros en su compra. Te adelantamos que tiene pantalla infinity, muchas cámaras y más batería. ¿Te animas a descubrir los motivos por los que este Samsung va a dar (y mucho) de qué hablar?

El Samsung Galaxy M12. Amazon

Las prestaciones de este dispositivo

Diseño contemporáneo. Este modelo tiene un acabado metálico y un estampado mini que le confieren un diseño contemporáneo con líneas suaves que permiten una sujeción fácil. Además, está disponible en varios tonos: negro, azul claro o verde. Asimismo, su pantalla 'infinity’ de 6,5 pulgadas permite disfrutar de una experiencia visual única.

Este modelo tiene un acabado metálico y un estampado mini que le confieren un diseño contemporáneo con líneas suaves que permiten una sujeción fácil. Además, está disponible en varios tonos: negro, azul claro o verde. Asimismo, su pantalla 'infinity’ de 6,5 pulgadas permite disfrutar de una experiencia visual única. Cámara cuádruple. La cámara principal del dispositivo ofrece 48 MP para capturar momentos únicos. Además, el conjunto está formado por una gran angular de 5MP, que permite ampliar el ángulo de visualización hasta 123 grados para dar más perspectiva a la foto; por una macro de 2MP, para personalizar el enfoque de la cámara y dar importancia a los detalles; y por una de profundidad de 2MP, para difuminar el fondo en las fotos. Asimismo, la frontal de 8MP para destacar el rostro respecto a fondo en las ‘selfies’.

La cámara principal del dispositivo ofrece 48 MP para capturar momentos únicos. Además, el conjunto está formado por una gran angular de 5MP, que permite ampliar el ángulo de visualización hasta 123 grados para dar más perspectiva a la foto; por una macro de 2MP, para personalizar el enfoque de la cámara y dar importancia a los detalles; y por una de profundidad de 2MP, para difuminar el fondo en las fotos. Asimismo, la frontal de 8MP para destacar el rostro respecto a fondo en las ‘selfies’. Batería todoterreno. Su batería de 5000 mAh ofrece rendimiento durante horas y sus 15W ofrecen una carga rápida para que puedas volver a utilizarlo rápidamente.

Su batería de 5000 mAh ofrece rendimiento durante horas y sus 15W ofrecen una carga rápida para que puedas volver a utilizarlo rápidamente. Rendimiento sólido. Con su procesador Octa-Core y sus 4 GB de RAM, este modelo ofrece un rendimiento rápido y eficiente para todas sus tareas. Su almacenamiento interno se puede ser de 64 o 128 GB ampliable con una tarjeta microSD.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.