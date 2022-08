Con Fnac y su 30% de descuento en portátiles y monitores, volver a la rutina no es tan difícil

Con el teletrabajo en auge tras el confinamiento hace dos años, los deberes de nuestros hijos, las enseñanzas virtuales o, incluso, para juegos y ocio, los ordenadores portátiles se han convertido en un must de nuestro día a día. Y, como no, los monitores de calidad cada vez se venden más porque mejoran la experiencia visual de la jornada laboral o las partidas de una persona gamer de verdad. No obstante, elegir el ordenador adecuado es una decisión que meditamos durante mucho tiempo y, sobre todo, en la que comparamos multitud de precios para no equivocarnos.

Un portátil con mejor memoria, otro cuyo procesador tenga más velocidad, un ordenador de mesa, un monitor para el viejo portátil o una tablet de grandes prestaciones son algunas de las opciones que barajamos cuando queremos renovar nuestra herramienta de trabajo u ocio antes de la vuelta a la rutina. Y es que, si a la depresión postvacacional le sumamos una gran inversión de dinero, se hace más cuesta arriba la vuelta al trabajo o al estudio. Por eso, no puedes dejar escapar oportunidades como la que ha lanzado Fnac con descuentos de hasta el 30% para renovar el ordenador.

Los portátiles más rebajados

Las rebajas de hasta el 30% siempre son bien recibidas, pero, si además son en dispositivos de marca y de buena calidad, mejor. Como es el caso de este ordenador portátil Asus de 64 gigas rebajado 110 euros en Fnac. Se trata de una de las ofertas irresistibles del ecommerce que, además, puedes financiar para que te salga mejor económicamente. ASUS E410 ofrece un equilibrio perfecto. Este portátil ligero y compacto tiene un elegante diseño que encaja perfectamente con tu estilo de vida dinámico. Diseñado para las tareas de productividad cotidianas y equipado con funciones innovadoras como el ASUS NumberPad.

ASUS E410 ofrece un equilibrio adecuado entre ligero y compacto. Fnac

Pero, si lo que buscas es algo más cómodo, puedes hacerte con una tablet Samsung de las rebajadas en el ecommerce. Desde 20deCompras hemos destacado la S7 FE, de 12 pulgadas, 5G, 64 gigas y diseño simple. Se trata de una única pieza con un resultado refinado, un área de cámara minimalista en la parte posterior y un perfil delgado que, además, hace el agarre más cómodo.

Con cámara de cinco megapíxeles. Fnac

Por último, no puedes dejar de ojear los monitores en oferta, sobre todo porque son de una marca gaming de confianza: MSI. Te destacamos este Full HD por menos de 200 euros, plataforma giratoria y retroiluminación led.

Mejor calidad al mejor precio. Fnac

