Comprar por internet, ¿cuáles son las tarjetas más seguras?

Actualmente hay una gran variedad de productos para adquirir en Internet y para ello existen innumerables plataformas y servicios digitales. Sin embargo, a la hora de utilizar diferentes métodos de pago, no todos son igual de seguros.

Robo de identidad y cargos fraudulentos

Según un estudio elaborado por la compañía Tenerity, los principales tipos de robo de identidad que conocen los usuarios son la extracción de información personal (91%), cargos fraudulentos en la tarjeta de crédito o débito (85%), suplantación de la identidad y la cuenta en redes sociales (75%) o solicitudes de préstamos o créditos (73%).

Los ciberataques no dejan de crecer

Un periodista lee artículos sobre ciberataques, en una imagen de archivo. Sedat Suna / EFE

Ahora que cada vez se utiliza más el pago digital potenciado por el incremento del comercio online, el riesgo aumenta y los ciberataques no dejan de crecer. A la hora de realizar compras a través de internet hay diferentes métodos de pago y las tarjetas es uno de los más utilizados, pero ¿son todas igual de seguras?

Una de las más populares es la de la tarjeta de débito, siendo esta una elección bastante segura porque cuenta con unos límites de gasto que las tarjetas de crédito a veces no tienen o lo tienen más alto y el margen está más marcado por el saldo disponible en cuenta bancaria en sí.

Daños más cuantiosos en las tarjetas de crédito

Así, en el caso de que algún ciberdelincuente consiga obtener de forma fraudulenta los datos de una tarjeta de débito, no podrá gastar más de esa cantidad. Por otro lado, otra de las formas más conocidas de realizar pagos online es la tarjeta de crédito y, a la vez, es una de las más inseguras. En el caso de sufrir un robo digital de los datos el daño puede ser mucho más grande dependiendo del límite monetario que se haya marcado, ya que de ser muy alto el perjuicio económico puede ser mucho mayor.

Las tarjetas prepago y las virtuales, las más seguras

En tercer lugar, están las tarjetas monedero o de prepago, las cuales tienen un nivel de seguridad mucho mayor ya que permite ingresar una cantidad de dinero exacta a través de otra tarjeta, una transferencia bancaria, ingreso por el cajero, etc y dejarla a cero en caso de no realizar ninguna operación. Sin duda es una opción para minimizar riesgos y que en caso de pérdida o robo no afecte más allá del dinero que se tuviera.

Otro formato de pago muy seguro y similar al anterior son las tarjetas virtuales. En este caso, es el propio banco el que permite al usuario tener una o incluso varias tarjetas virtuales para compras online. Son tarjetas separadas de la tarjeta principal, y solo se usan de forma específica para este tipo de compras. Cabe mencionar que en algunos casos este tipo de tarjeta virtual cambia la numeración, por lo que si alguien logra robar sus datos bancarios mientras paga, no podrá usarlos más tarde porque cambian. Una seguridad adicional definitivamente es útil para pagar.

En conclusión, a la hora de realizar pagos online las más seguras son las tarjetas virtuales y las tarjetas prepago, pudiendo recargar solo con el importe exacto, además dan la opción de contar con una tarjeta numerada única con cada compra, por lo que una vez se realiza la compra, la tarjeta que se está usando dejará de funcionar de forma que el atacante no podrá usarla en el futuro.

