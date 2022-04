¿Cómo suena la primavera? Descúbrelo con los descuentos de hasta el 62% en marcas como Sony o Philips

La banda sonora de la primavera podría ser una mezcla entre Aloha de Carlos Sadness y Bomba Estero, La primavera trompetera de Los Delincuentes y Spring Vacation de Beach Boys, por ejemplo. Lo que sí es seguro es que en tu lista de Spotify se han sustituido ya la mayoría de canciones tristes por otras que alegren los días cada vez más largos y soleados. No es una locura, por tanto, convertir tu vida en un musical cada vez que te levantas y montas en el transporte público para ir a trabajar. Como decía el Canijo de Jérez: "Hola, buenos días, hoy me siento bien, yo me vengo arriba y me subo por la pared".

Pero, si quieres convertir tu vida en un musical y caminar hacia el metro o el autobús como si de un videoclip se tratase, necesitas unos auriculares inalámbricos (para moverte sin ataduras en ese flasmob que puedes montarte con otros transeúntes) o con cable si eres más tradicional. Sean como sean tus gustos, necesitarás unos auriculares de calidad para la bonita primavera. Lo mismo ocurre si, por el contrario, lo que quieres es encontrar la mejor banda sonora de esta estación con tus amigos. En ese caso, necesitaréis un altavoz de calidad, porque sino la canción Primavera anticipada de Laura Pausini, parecerá que la esté cantando Leticia Sabater.

Como decía Víctor Hugo: "El invierno está en mi cabeza, pero la eterna primavera está en mi corazón". Así que, si buscas calidad a un precio asequible, desde 20deCompras te recomendamos que no pierdas de vista las ofertas en audio de marcas de confianza como Sony o Philips, que han rebajado hasta un 62% todos sus altavoces y auriculares para que, además de colorida y feliz, esta primavera sea económica.

Para los clásicos ¡y por menos de 8 euros!

Si eres de las personas que sigue escuchando su música con un buen auricular con cable y ergonómico que se ajusta a tu oreja, porque te da miedo perder los inalámbricos, hoy es tu día. Sony ha rebajado un 62% sus auriculares deportivos de botón con agarre. Por menos de 8 euros pueden ser tuyos estos resistentes a salpicaduras, con agarre alrededor del oído para una sujeción cómoda y sin molestias. Además, no tienen nada de peso para que no te estorben si vas a entrenar con el buen tiempo, por ejemplo.

Los auriculares más cómodos y más baratos del momento. Amazon

Sin embargo, si eres de los que ha roto con los cables que le atan y se ha pasado al lado bluetooth, los auriculares inalámbricos, ergonómicos y con cancelación de ruido, seguro que son la opción que estás buscando. Amazon ha rebajado hoy multitud de auriculares inalámbricos para que poco a poco acabes con los cables de tu vida. Si no sabes cuál elegir, desde 20deCompras te recomendamos uno de los mejores que están disponibles hoy. Se trata de los True Wireless de Sony resistentes al agua, al polvo, con más de 18 horas de reproducción y con cancelación de ruido. Lo mejor es que hoy se encuentran a mitad de precio, por lo que ahorrarás ¡hasta 100 euros!

Hasta 18 horas de duración de batería con la funda de carga. Amazon

El altavoz para la banda sonora de tus barbacoas

El altavoz Marshall Stanmore, con casi 10.000 valoraciones y la etiqueta Amazon Choice por su calidad precio, es el ideal para una banda sonora de primavera de los años 70. De hecho, es uno de los más elegidos por aquellos amantes de lo retro. Sin embargo, puede que su precio se te vaya de las manos, por eso, desde 20deCompras queremos finalizar esta lista de ofertas con un altavoz de calidad ¡a muy buen precio! Con 23.764 valoraciones, casi un 40% de rebaja y por 62 euros, puedes dejarte sorprender por el potente sonido de 360 grados del altavoz de Ultimate Ears. Está disponible en varios colores y su botón de potenciación para exteriores ayudará a aumentar la potencia y la claridad del sonido cuando estés con tus amigos al aire libre, por ejemplo, en las esperadas barbacoas de primavera.

¡Resistente al agua, al polvo, y flota! Amazon

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

¡Que no se te olvide! Si eres Amazon Prime puedes disfrutar de envíos gratuitos en casi todo el catálogo de la plataforma. Si todavía no has descubierto las ventajas de pertenecer a este club, ahora tienes un periodo de prueba gratuito de 30 días.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.