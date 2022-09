¿Cómo limpiar la suciedad que acumulan tus auriculares inalámbricos?

Los airpods, y en general los auriculares, acumulan mucha suciedad y bacterias que no debemos ignorar porque al colocarlos en el canal auditivo están en contacto directo con las secreciones del oído y estas ayudan a que se pegue cualquier tipo de suciedad. Sin olvidar que dichas bacterias se quedan adheridas, por lo que no será recomendable introducirlas en el canal auditivo. Además, la calidad del sonido puede disminuir si se tapona de suciedad, así que toma nota de cómo limpiar correctamente tus auriculares bluetooth de la forma más económica posible. Desde 20deCompras te recomendamos que lleves a cabo la limpieza con herramientas especiales para estos wearables y no te la juegues con utensilios que se puedan romper o astillar y dañar así tus auriculares.

Existe en Amazon el kit perfecto, un bolígrafo limpiador multifunción que cuesta menos de 10 euros. Un utensilio de pequeño tamaño, pero con todas las herramientas que necesitas para limpiar a fondo cada parte de los airpods (¡incluso la caja de carga!). Este bolígrafo posee tres funciones de limpieza: el cabezal de esponja te permite limpiar la caja de carga de tus auriculares, el cabezal flocado de alta intensidad se reserva para limpiar la apertura del sonido y la pequeña malla que llevan (también el agujero del micrófono de los auriculares y del smartphone). Por último, posee también pieza con punta de metal que te permitirá eliminar eficazmente las manchas difíciles, ya que a veces la suciedad y la cera dejan partes de este wearable pegajosas.

Ideal para todo tipo de auriculares inalámbricos. Amazon

Ninguna parte difícil se resistirá a este utensilio de limpieza y es compatible con cualquier marca, así que tranquilidad, porque es una compra segura. Te ayudará a mejorar la vida útil de tus auriculares ofreciendo una mejor limpieza de las conexiones y de las partes electrónicas.

