Cómo almacenar tus recuerdos de verano en la tarjeta de memoria Micro SD, de SanDisk... ¡rebajada 40 euros!

No hay día en el que no usemos un dispositivo tecnológico que nos hacen la vida más fácil. ¿Acaso no disfrutas todavía de las ventajas de tener un robot aspirador? Más allá del terreno práctico, hay otros gadgets que son importantes para nuestros momentos de ocio: las consolas para disfrutar de nuestros videojuegos favoritos, las tablets con las que podemos ver todo el catálogo de las plataformas de streaming... Eso sí, a veces, quien juega con la tecnología... ¡se acaba quemando! ¿A qué nos referimos? Seguro que, independientemente del dispositivo que usemos, habrás experimento la sensación de vacío al perder todos nuestros datos: las fotografías del teléfono móvil, los documentos del disco duro o la última partida jugada.

Por ello, es fundamental recurrir a buenos sistemas de almacenamiento que nos eviten sustos innecesarios. En muchas ocasiones, los propios dispositivos pueden generar copias de seguridad para que no perdamos nada y otros incluso cuentan ya con una memoria que soporta la usabilidad del aparato. Pero, además, lo más habitual es contar con tarjetas de memoria extra que amplíen el espacio del gadget y que, por tanto, haga más eficiente su uso. Las cámaras de fotos, tablets o teléfonos ya incorporan este extra, pero, si vamos a darle mucho uso, admiten memorias con capacidades superiores.

Si estás buscando una, hoy puedes conseguirla a muy buen precio: Amazon ha rebajado la SanDisk Extreme PRO de 128 GB un 62% para que, por menos de 25 euros, puedas almacenar el equivalente a 16.000 imágenes. ¿Quién dijo que los recuerdos de verano no cabían en esta tarjeta?

El modelo Extreme Pro de SanDisk tiene una velocidad de hasta 170 MB/s de lectura y ofrece hasta 90 de escritura para disparar y transferir rápido los archivos multimedia. Cabe destacar que la tarjeta SD está fabricada para usar en condiciones difíciles, siendo resistente a las temperaturas extremas, agua, golpes e, incluso, rayos X. Además, es compatible con formatos microSDHC, microSDXC, microSDHC UHS-I3, microSDXC UHS-I3, microSDHC UHS-II y microSDXC UHS-II, lo que nos asegura que podemos usarlo con cámaras de acción, con lentes intercambiables, drones, teléfonos inteligentes y dispositivos host de tablet.

