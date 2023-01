Cómo ahorrar hasta 450 euros en tu próximo portátil gracias a las rebajas en ordenadores de El Corte Inglés

La melodía de este 2023 acaba de comenzar y los primeros compases del año suenan a nieve, nuevos propósitos y, por supuesto, a rebajas. En enero, aprovechamos los descuentos invernales para hacernos con toda la moda, accesorios deportivos o tecnología a un precio muy reducido. Las marcas tiran la casa por la ventana para que renovemos no solo nuestro armario, sino también todos los dispositivos del hogar empezando el más importante: el ordenador.

Ya sea para trabajar, estudiar o jugar, en muchos hogares hay más de un ordenador y renovarlo puede destrozarnos el presupuesto. Por eso, aprovechar los periodos rebajas para hacernos con uno nuevo es buena idea. Y, si apostamos por los descuentos tecnológicos del El Corte Inglés, podemos ahorrarnos 450 euros en la compra de nuestro nuevo portátil. Hasta el 25 de enero, la web ha bajado hasta el 35% el precio de dispositivos gaming, ordenadores de sobremesa all in one o híbridos que se pueden utilizar como tabletas, entre otras propuestas.

Nuestros cinco ordenadores rebajados favoritos

- Un Acer Gaming Predator Triton 300 por 450 euros menos con el descuento del 27%.

El Asus Triton 300 monta un procesador iCore i7, tarjeta GeForce RTX serie 30, 16 gigas de RAM y disco duro de un Tera es perfecto para los jugones más exigentes. Se trata de uno de los modelos más rápidos con inteligencia artificial y una gran velocidad de conexión de periféricos. Incluye teclado retroiluminado en cuatro colores, perfecto para enfrentarte a cualquier enemigo.

Un modelo rebajado hasta un 27% en la web de El Corte Inglés. El Corte Inglés

- Una opción económica con Windows 11S que solo cuesta 269 euros gracias a la rebaja del 30%.

Este Asus E410 es ligero y compacto. Está diseñado para llevar a cabo cualquier tarea del día a día, ya sea trabajo u ocio. Cuenta con procesador Intel Celeron, pantalla de 14 pulgadas, 4 Gigas de RAM y 128 de memoria en su disco duro e incluye Windows 11S y un año de Microsoft 365.

Con Windows y Microsoft Office 365. El Corte Inglés

- Un portátil Medion Akoya S6445 MD61521 rebajado un 35%, de 699 a 449 euros.

Está diseñado integramente en aluminio y firmado por la alemana Medion. Monta un procesador Intel Core i5, 8 Gigas de RAM y un disco duro de 512 Gigas. Tiene una tarjeta gráfica UHD y pantalla de 15,6 pulgadas además de una función de carga rápida de batería y Windows 10.

Un portátil de gama media con Windows y pantalla ultrafina. El Corte Inglés

- Este all in one Asus Vivo AiO V241EAK-WA236W, tiene un descuento de 300 euros y pantalla Full HD.

Si lo que buscas es un equipo de sobremesa ligero, este all in one incluye pantalla NanoEdge Full HD con el 27% de descuento para que disfrutes de juegos y películas con todo lujo de detalles. Está equipado con procesador Intel de 11ª generación, tarjeta Iris XE, altavoces de alta fidelidad, puerto de entrada HDMI, 4 USB 3.2 y HDMI de salida además de WiFi 5.

Un equipo de sobremesa muy ligero que ahorra espacio. El Corte Inglés

- Un modelo convertible por 399 euros con un ahorro de 150 gracias al descuento del 27%.

El Chromebook Flip C34 de Asus es portátil y compacto. Incluye pantalla NanoEdge de 14 pulgadas y puedes usarlo como una tablet de marco ultrafino o con el teclado de forma tradicional. Monta un procesador iCore M3, 8 gigas de RAM y un disco duro de 64 Gigas. El sistema operativo es IOS y se beneficia de todas las aplicaciones de la Google Play Store.

Incluye pantalla táctil para usarlo como tableta. El Corte Inglés

Y si todo esto no es suficiente, en la web de El Corte Inglés puedes encontrar otras opciones con descuento.

