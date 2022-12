Combinar tiempo en directo y anuncios en vídeo, claves del éxito de la campaña de turismo de Egipto

Visitar Egipto es abrir la puerta a otra época, sumergirse en sus monumentos de miles de años de antigüedad y navegar por un río que ha sido protagonista de algunos de los capítulos más importantes de la historia. Pero, también supone adentrarse en un país de grandes desiertos, calor y de muchas horas de sol. Por ejemplo, los habitantes de Asuán, con más de 3.863 horas de sol al año, ven al astro rey el doble de días que en algunas ciudades del Reino Unido. Por eso, cuando el gobierno egipcio decidió poner en marcha una campaña para fomentar el interés por los viajes a este país, apostó por el sol como elemento central de su estrategia publicitaria. "No todos los países tienen la suerte de tener tanto sol como Egipto, así que decidimos convertir esta ventaja en nuestra principal arma", asegura Amr El-Kady, director ejecutivo de la Autoridad de Turismo de Egipto.

En un artículo publicado en la web de insights de Google, El-Kady explica las claves de la campaña que ha logrado aumentar un 134% el número de viajeros británicos que buscan viajes a Egipto. Para él, el éxito se ha basado en la combinación de creatividades en vídeo y meteorología en tiempo real para personalizar grupos de anuncios según las condiciones atmosféricas del Reino Unido: nubes, lluvia, truenos, nieve y llovizna y mostrarlos en función del tiempo real de cada lugar. Una novedosa forma de animar a los británicos a "seguir al sol" y hacer una escapada al país de las pirámides. Si quieres conocer todos los detalles de esta campaña, no te pierdas el artículo de la web Think with Google.

