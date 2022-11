Tus fotos podrían acabar en el PC de otro: usuarios de iCloud están recibiendo imágenes de personas que no conocen

Los números de teléfono de millones de usuarios se publicaron en un foro de piratería llamado BreachForums a raíz de una filtración de la base de datos de WhatsApp. En total, los afectados fueron casi 500 millones, de los cuales unos 11 millones eran españoles. Sin embargo, este no es el único problema que ha hecho que los datos de otros usuarios se muestren en sitios web sin su consentimiento.

Días antes del caso de WhatsApp, un fallo en la iCloud para Windows hizo que algunos usuarios viesen imágenes y vídeos de personas desconocidas en sus álbumes. La compañía había anunciado recientemente una actualización de Microsoft Store que tenía el objetivo de mejorar la conexión de la plataforma Fotos de Windows 11 con otros servicios de almacenamiento en la nube, como el de Apple.

Tras la aplicación de esta novedad, varios dueños de iPhone 13 Pro y iPhone 14 Pro se habían quejado de errores que estaban teniendo al sincronizar su contenido multimedia. Según comentaron en foros de MacRumors, los vídeos que guardaban en los móviles de Apple solo mostraban una pantalla negra con líneas blancas al verse desde Windows.

Además, otros usuarios alertaron que estaban accediendo a vídeos y fotos de desconocidos a través de sus álbumes. "Ocasionalmente, iCloud para Windows inserta imágenes fijas en vídeos de fuentes desconocidas, posiblemente cuentas de iCloud de otros usuarios –apuntó un internauta-. He visto fotos de familias de otras personas que no he visto en mi vida".

A pesar de la afirmación del usuario en el foro de MacRumors, se desconoce si las imágenes son de otros usuarios de iCloud o si son aleatorias. Lo único que se sabe es que los afectados están siendo usuarios de Windows 10 y 11.

Esta situación de iCloud para Windows y el caso de los datos filtrados de WhatsApp demuestran como, pese a que las empresas prometan privacidad, algunos fallos pueden provocar que otros tengan acceso a nuestros datos. Por ello, hay que tener especial cuidado con las fotos que subimos a la nube. En caso de que sea contenido muy personal o confidencial, es mejor almacenarlo en discos duros o pen-drive.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las últimas noticias sobre tecnología.