Suplantan a la DGT para que recibas una falsa multa por correo electrónico

Ahora que llega a su fin la Semana Santa donde muchos han elegido como opción coger el coche para sus vacaciones, se ha detectado una campaña del denominado phishing que estaría suplantando a la DGT a través del correo electrónico según ha advertido la Oficina de Seguridad del Internauta (OSI).

Estos mensajes contienen un enlace malicioso desde el que nos descarga un malware en nuestros dispositivos en caso de hacer clic. Todos los correos que se han identificado hasta ahora suelen llevar un asunto que llame la atención del usuario como por ejemplo: ‘Bloqueo del Vehículo- Multa no pagada’.

Además del asunto, nos debemos fijar en el remitente, ya que se identifica como el Ministerio de Interior. Suele contener imágenes con logotipos oficiales que le den mayor credibilidad y seguidamente facilitan un enlace que aparentemente puede parecer que lleva a la sede de la DGT, pero en realidad, es ahí donde se encuentra el engaño.

La Guardia Civil advierte en su cuenta de Twitter de esta campaña fraudulenta añadiendo una de las imágenes que se han detectado en esta estafa para que el usuario la pueda detectar y no caiga en la trampa.

⚠ #ALERTA❗ Detectada campaña fraudulenta a través del correo electrónico (#phishing) suplantando a la Dirección General de Tráfico (@DGTes ). El mensaje contiene un enlace a una supuesta notificación que descarga #malware en el dispositivo. #NoPiques https://t.co/tK2LxrOlqY pic.twitter.com/SYxE3lh6g9 — Guardia Civil 🇪🇸 (@guardiacivil) April 15, 2022

Otro de los detalles en los que debemos fijarnos es en el dominio del correo electrónico porque el remitente simula al oficial de la DGT y es una falsificación bastante realista, aunque no idéntica, por lo que siempre la debemos comparar con la oficial.

En caso de que no hayas sabido reconocer el fraude y hayas pinchado sobre el enlace, es muy probable que tu dispositivo esté infectado. Para protegerlo puedes escanearlo con un antivirus actualizado o puedes proceder a la desinfección del dispositivo siguiendo estos pasos que te da la OSI en su página web.

Si no has llegado a hacer clic y lo has podido detectar a tiempo, tan solo deberás eliminar el archivo descargado de tu ordenador y el correo electrónico. Si tienes dudas sobre su veracidad antes de hacer nada, deberás ponerte en contacto con la empresa que te envía el correo. En este caso, la DGT tiene a disposición de los ciudadanos el 060.

Para conseguir la mayor seguridad posible, siempre se recomienda realizar copias de seguridad de forma periódica de todo aquello que consideres importante para no perderlo en caso de que tu dispositivo se viese infectado.

La OSI pone a tu disposición una serie de herramientas para que seas capaz de identificar estos correos electrónicos fraudulentos para que no vuelvas a caer otra vez en este tipo de estafas cada vez más frecuentes.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las últimas noticias sobre tecnología.