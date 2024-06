Si tienes cuenta de Hotmail, Outlook o Live, esto te interesa: Microsoft pronto introducirá un importante cambio

Microsoft ha anunciado una serie de cambios que van a afectar quienes tengan cuentas en Outlook, Hotmail o Live. Concretamente, tendrán que añadir un método de autentificación moderno y no bastará con iniciar sesión de manera tradicional. Será a partir del 16 de septiembre de 2024 que quienes no realicen este cambio no podrán acceder a sus cuentas de correos.

El cambio obligatorio de Microsoft en las cuentas de Outlook, Hotmail o Live

El gigante tecnológico va a desactivar la autenticación básica que solo requeriré introducir usuario y contraseña con el objetivo de añadir y un paso adicional para reforzar la seguridad. Tal y como comenta la compañía en su blog, quieren garantizar que los correos electrónicos, calendarios, documentos y contactos de sus clientes estén protegidos contra el acceso no autorizado.

Este es el motivo principal para reforzar su compromiso en seguridad y evitar los hackeos de las cuentas de sus usuarios, así como el robo de los datos personales confidenciales. Por ello, más allá del propio usuario y contraseña, se va a incorporar un paso adicional de seguridad. Este puede ser desde introducir un número de teléfono, una pregunta con respuesta, otra dirección de correo electrónico…

De esta manera, si alguien intenta acceder a alguna de dichas cuentas, enviará un aviso o alerta, y la información estará mucho más protegida que con el formato de inicio de sesión habitual de únicamente usuario y contraseña. A partir de la fecha mencionada, Outlook obligará a los usuarios con cuentas de correo electrónico de Microsoft a utilizar una aplicación que admita la autentificación moderna.

Estas son las últimas versiones de este servicio para iOS, Android, Outlook para Mac o la versión para Windows; Apple Mail o Thunderbird. Microsoft ha anunciado que para otorgar una experiencia más segura a sus usuarios, las aplicaciones de Correo y Calendario dejaran de ser compatibles y no estarán en la Microsoft Store a finales de 2024.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las últimas noticias sobre tecnología.