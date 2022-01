Rusia desmantela a REvil, la banda de cibercriminales más grande del mundo

El Servicio de Seguridad Federal (FSB) de Rusia anunció el pasado viernes, 14 de enero, la detención de los miembros de REvil y neutralizó por completo sus delitos con ransomware. Las acciones indican que dicha comunidad criminal organizada ha dejado de existir.

El órgano federal ruso afirma que las actividades de detención se efectuaron tras una petición de Estados Unidos. La disolución se produce después de que el pasado mes de noviembre, un ciudadano ucraniano fuese detenido en Polonia por usar ransomware para atacar ordenadores de empresa y pedir rescates bajo el objetivo de recuperar la información almacenada.

Rusia completó la operación cuando recibió la solicitud de las autoridades estadounidenses, además, detuvo a catorce personas que realizaron ciberataques y robaron dinero de cuentas bancarias. Por otro lado, los agentes rusos confiscaron más de seis millones de euros, coches de alta gama, equipos informáticos y monederos de criptomonedas.

El FSB no ha publicado los nombres de los arrestados, no obstante, indica que serán acusados de cometer delitos de “circulación ilegal de medios de pago” bajo el Código Penal de Rusia.

REvil llegó a convertirse en un grupo de hackers famoso tras originar la mayor operación de ransomware de la historia -afectó a 1.500 empresas y el grupo pidió 70 millones de dólares para concluir el ataque-, asimismo, Estados Unidos fue una de las víctimas más perjudicadas por esta banda.

A este grupo le llamaba la atención la predilección por ataques llamativos y no tenían reparos en anunciar sus logros en la página ‘Dark Web’. Los últimos ciberataques dejaron a REvil sin la capacidad de seguir operando, no obstante, solo queda por conocer si es el adiós definitivo de la banda porque aún no se sabe qué miembros han sido detenidos.

