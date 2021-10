¿Qué datos recopilan tus altavoces de Amazon sobre ti? Una tiktoker los pide a la empresa y recibe miles de clips

La usuaria de TikTok @my.data.not.yours ha subido un vídeo en el que explica cómo pidió a Amazon todos los datos personales que habían recopilado sobre ella, haciéndose viral en el momento que recibió más de 3.500 archivos de audio.

La mujer también conocida como ‘Data Privacy TikTok’ recibió los clips en un formato de compresión ZIP, además, Amazon posee una lista completa de los contactos que están agregados en la agenda del teléfono y la ubicación exacta de donde se encuentran los dispositivos inteligentes de Alexa. En el caso de la TikToker, ella posee tres altavoces y bombillas inteligentes.

Esta es la descripción que realiza la usuaria en el vídeo: “Es aterrador porque hay 3.534 archivos de audios cortos en ese archivo comprimido. Resulta que tienen una lista completa de mis contactos desde mi teléfono y nunca recuerdo haber sincronizado eso. Lo último que no sabía que tenían, podría haber asumido que lo tenían, pero no me encanta que lo tengan, es mi ubicación”.

El vídeo se ha publicado en la red social y ha conseguido millones de reproducciones, asimismo, se pueden leer numerosos comentarios en los que se duda sobre la falta de privacidad que pueden tener los usuarios con la presencia de estos productos tecnológicos en casa. No obstante, los clientes de Amazon deciden qué grabaciones pueden guardar, eliminar o revisar.

¿Cómo puede obtener Amazon mis datos?

Por si no lo sabías, la función de sincronización de contactos con Alexa para realizar llamadas con el manos libres se puede desactivar desde la propia configuración del dispositivo. Asimismo, los permisos de ubicación se configuran en momento que empezamos a usar un artículo de Amazon.

Si quieres saber qué datos almacena Amazon sobre nosotros, puedes acceder a ‘Solicitar mis datos’, seleccionar la información que deseamos recibir, darle a ‘Enviar solicitud’ y confirmarla a través de un enlace que se recibe a través del correo electrónico.

Además, los usuarios pueden otorgar permisos para que la aplicación Alexa emplee ciertos datos, como la ubicación geográfica, clima, tráfico o recomendaciones de restaurantes. Es importante destacar que toda esta información fue revelada por un portavoz de Amazon para el diario The Sun.

La posición de Amazon

Un portavoz de la compañía nos ha hecho llegar la posición de la empresa: "Amazon ofrece a sus clientes transparencia y control en su experiencia con Alexa. En todo momento los clientes pueden revisar y eliminar fácilmente sus grabaciones de voz, o elegir no guardarlas en absoluto", aseguran.

"Los clientes pueden importar los contactos de su teléfono móvil a la app Alexa para poder usar funciones como mensajes y llamadas con manos libres; esta función opcional, que los clientes deben configurar, se puede desactivar en cualquier momento", continúa explicando el portavoz.

Por último, añaden, "puedes conceder permisos a la app Alexa para que use ciertos datos, como la geolocalización de tu dispositivo móvil, para proporcionar resultados relevantes (por ejemplo, del clima, tráfico, recomendaciones de restaurantes), y puedes administrar estos permisos en la aplicación".

